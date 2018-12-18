به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه از ابتدای خدمتم وعده داده بودم که روند واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را تسریع کنم، گفت: در دو سال گذشته برای ساماندهی این دو باشگاه تلاش های ویژه ای انجام داده ایم. در این راستا برای اصلاح ساختار این دو باشگاه به برگزاری منظم مجامع آنها نظارت داشته و مسائل مالی هر دو را شفاف سازی کرده و حسابرسی ها به صورت منظم و منسجم انجام پذیرفته است.

وی با اشاره به انتخاب یک اسپانسر خوب و جذب آن برای دو باشگاه افزود: در راستای ساماندهی شرایط مالی دو باشگاه، در طول ۲ سال گذشته موفق به پرداخت بیش از ۹۰ درصد بدهی های آنها که مربوط به بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته آنها بوده است، شدیم و توانستیم با اقداماتی از این دست و کاهش فشار های جانبی بر روی دو باشگاه، آنها را از مسائل حاشیه ای فاصله دهیم.

وزیر ورزش با بیان این که چند ماه قبل به هیات دولت پیشنهاد دادم که پس از طی کردن مراحل قانونی و اخذ مجوز های مربوطه روند واگذاری این دو باشگاه با محوریت سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصاد و دارائی با بهترین مدل ممکن انجام پذیرد، خاطرنشان کرد: ابتدا موفق به اخذ موافقت دکتر روحانی و سپس معاون اول رئیس جمهور شدم. موضوع به کمیته های تخصصی کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد و در آنجا به تصویب رسید.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال در جلسه روز گذشته هیات دولت به تصویب هیات وزیران رسید اظهار داشت: از امروز سازمان خصوصی سازی با توجه به ساز و کار های قانونی که موظف است فراهم کند، انجام کار ارزیابی، کارشناسی و بررسی های مختلف را آغاز می کند.

سلطانی‌فر با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هرچه سریع‌تر واگذاری‌ها صورت خواهد پذیرفت ، خاطر نشان کرد: در آینده بسیار نزدیک شاهد آن خواهیم بود که موفقیت های فعلی این دو باشگاه، تحت نظارت بخش خصوصی، توسعه خواهد یافت و هر دو باشگاه روند رشد و دستیابی به موفقیت را با جدیت و سرعت هرچه بیشتر دنبال خواهند کرد. رضایتمندی طرفداران عظیم این دو باشگاه مطرح کشور نیزفراهم خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان رشد فوتبال ملی و تقویت تیم ملی فوتبال را در گرو تقویت فوتبال باشگاهی دانست و با یادآوری نتایج درخشانی که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ به دست آورد، اظهار داشت: برای آنکه فوتبال ملی کشورمان در سطح قاره کهن صاحب بهترین جایگاه شود باید زیرساخت‌های تیم ملی تقویت شود. باشگاه‌های کشور زیرساخت‌های اصلی تیم ملی فوتبال به شمار می آیند که این زیرساخت‌ها باید همیشه مورد توجه قرار گیرند.