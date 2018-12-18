مشارکت استان مرکزی در برگزاری اولین دوره جشنواره ملی مهدوی صراط

مصطفی مشایخی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین دوره جشنواره ملی مهدوی صراط در چهار محور ادبیات، شعر، هنر و رسانه و فضای مجازی در ۴ استان کشور برگزار می شود، که استان مرکزی میزبان بخش هنر و رسانه این جشنواره است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: استان‌های اردبیل، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری نیز به ترتیب میزبان بخش شعر، ادبیات و فضای مجازی این جشنواره هستند.

مشایخی خاطرنشان کرد: بخش هنر و رسانه جشنواره شامل انیمیشن کوتاه، موشن گرافیک، نقاشی، خط و طراحی پوستر است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: جشنواره ملی مهدوی صراط، یکی از جشنواره های دینی کشور است که در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نورانی انتظار در جامعه در قالب خلق، معرفی و عرضه آثار فاخر فرهنگی، ادبی، هنری مهدویت، توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) برگزار می شود.

مشایخی با اشاره به این که آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی سی ام دی ماه سال جاری است، بیان داشت: این جشنواره با هدف ایجاد زمینه تحرک، پویایی و نشاط از طریق رقابت های سازنده و تعالی بخش، ایجاد فضای هم افزایی، تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل دانش و مهارت در بین افراد، تقویت مبانی فکری، فرهنگی و عقیدتی، گسترش و رشد فرهنگ مهدوی و شناخت دقیق تر و عمیق تر نسبت به امام زمان (عج) پیگیری می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، همچنین زمینه‌سازی برای خلق آثار با موضوع منجی آخرالزمان، بیان لزوم استفاده از رشته های مختلف هنری و ادبی در انتقال مفاهیم و معارف اسلامی، زمینه سازی در راستای انس و الفت هرچه بیشتر افراد با امام زمان (عج)، الگوسازی برگزیدگان و آثار برگزیده برای گسترش توجه و پرداخت به مفاهیم دینی و مهدوی در جامعه هنرمندان، نویسندگان و اهالی رسانه را از دیگر اهداف جشنواره ملی مهدوی برشمرد.