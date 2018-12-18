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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۸:۲۷

۲۰ هزار واحد مسکن مهر در خراسان شمالی به بهره برداری رسیده است

۲۰ هزار واحد مسکن مهر در خراسان شمالی به بهره برداری رسیده است

بجنورد- سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت : از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون ۲۰ هزار واحد مسکن مهر در این استان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عمادیانفر اظهار کرد:  سهم خراسان شمایل از مسکن مهر حدود ۲۴ هزار واحد است که از این تعداد ۲۰ هزا واحد به بهره برداری رسیده و چهار هزار واحد باقی مانده است .

عمادیانفر افزود: از تعداد چهار هزار واحد مسکن مهر امیدواریم بتوانیم یک هزار واحد مسکن را تا پایان امسال تحویل متقاضیان بدهیم و سه هزار واحد دیگر نیز دارای مشکل هستند که در صدد رفع مشکلات این پروژه ها هستیم .

وی تصریح کرد: این سه هزار واحد مربوط به شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین بوده که شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت محسوب می شوند و بطور متوسط پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۳۰ درصد دارند .

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی ابزار امیدواری کرد که با رفع مشکلات این سه هزار واحد در سال ۹۸ بتوانیم پرونده مسکن مهر در خراسان شمالی را ببندیم.

کد مطلب 4488195

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