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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۲۰

شهردار بندرعباس خبر داد:

ورود خودروهای حمل زباله و اتوبوس های جدید به بندرعباس

بیش از 50 دستگاه خودرو حمل زباله و 40 دستگاه اتوبوس وارد سیستم حمل و نقل شهری بندرعباس شد.

شهردار بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این شهر در سال جدید بیش از گذشته برای استقبال مهمانان نوروزی آماده است.

آرامی تاکید کرد: بخش وسیعی از ساحل بدون استفاده مانده بندرعباس امروز چهره ای کاملا متفاوت به خود گرفته و برای پاکسازی سراسر ساحل این شهر مصمم هستیم و طراحی فضاهای ایرانی در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا ، روز گذشته 40 دستگاه اتوبوس های کولر دار که بیش از 70 درصد اعتبار آن از محل اعتبارهای اختصاصی سفر رئیس جمهور به هرمزگان فراهم شده بود ، به ناوگان حمل و نقل شهری بندرعباس پیوست.

کد مطلب 448820

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