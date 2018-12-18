غلامرضا محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت تولید استان در سال حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ، ۱۷ هزار تن تخم مرغ و ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه است.

وی با بیان این که صادرات خوبی در خصوص جوجه یک روزه و گوشت مرغ داریم، افزود: حجم سرمایه گذاری چند هزار میلیارد تومانی در استان وجود دارد و البته این صنعت با چالش‌هایی در زمینه بیماری‌های طیور روبروست.

محرابی ادامه داد: سال گذشته در کشور در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۲۵ میلیون قطعه طیور صنعتی از بین رفت و خسارت سنگینی به کشور وارد شد.

وی بیان کرد: همچنین میلیون‌ها دلار ارز برای تنظیم بازار از کشور خارج شد.

۸۰ کانون آلوده آنفلوانزای فوق حاد در کشور وجود دارد

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان تصریح کرد: سال جاری تاکنون ۸۰ کانون آلوده آنفلوانزای فوق حاد در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۵۷ واحد صنعتی و ۲۲ واحد بومی و یک واحد مربوط به طیور وحشی بوده است.

وی با بیان این که استان مجاور ما تاکنون چهار کانون آلوده داشته، گفت: با انجام اقدامات پیشگیرانه در استان تاکنون مشکلی در خصوص مراکز صنعتی و مزارع مادر وجود نداشته است.

محرابی یادآور شد: داکت های ضدعفونی کننده و قرنطینه‌ها سختگیرانه در مراکز ما صورت می‌گیرد.

وی در خصوص واحدهای تخم گذار گفت: ریسک در این قسمت بالاتر است و در سال ۹۵ یک واحد ما درگیر شد. اقدامات ممیزی در خصوص این واحدها انجام و تمام کاستی‌های واحدها مشخص و رفع شده و یا در حال برطرف شدن است.

محرابی بیان کرد: دو واحد با ریسک بالا در واحدهای تخم گذار در استان داریم که به خاطر نوع ابنیه چوبی آن امکان ضدعفونی کردن سخت‌تر است.

ضدعفونی کردن کامیون‌ها

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان تصریح کرد: در کشتارگاه شرایط سخت گیرانه ای را اعمال کردیم و تمام کامیون‌هایی که مرغ زنده به این واحدها می‌آورند ضدعفونی می‌شوند.

محرابی گفت: تمام طیوری که به کشتارگاه‌ها می‌آید باید با گواهی سلامت از مرغداری بارگیری شوند.

وی تأکید کرد: هرگونه ورود مرغ زنده به استان جز استان خراسان شمالی ممنوع است. همچنین خروج مرغ زنده هم از استان جز خراسان شمالی ممنوع شده است.

محرابی اظهار کرد: در کارخانجات خوراک دام و انبارهای بزرگ چون ذرت و سویا که از بنادر می‌آید و از چندین استان عبور می‌کند داکت ها یا پمپ‌های ضدعفونی گذاشتیم.

وی افزود: در زمینه پرندگان مهاجر با همکاری محیط زیست تمام تالاب‌ها و آب بندان های استان رصد و پایش و نمونه برداری می‌شود و اگر پرنده‌ای تلف می‌شود به ما اعلام می‌شود که نمونه برداری انجام دهیم.

محرابی اضافه کرد: از طیور بومی و سایر ماکیان هم نمونه برداری می‌شود و تاکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ نمونه برداری سرمی و ۱۶۰ نمونه آزمایشات مولکولی انجام دادیم که خوشبختانه منفی بوده است.

بازارچه‌های محلی چالش گلستان

وی با بیان این که چالش بزرگ ما در استان بازارچه‌های محلی است، تصریح کرد: ۵۰ بازارچه در استان داریم که طیور بومی و سایر ماکیان از استان مازندران به آن جا وارد و با توجه به این که مازندران کانون آلوده دارد و پرندگان بدون مجوز وارد بازارچه‌ها می‌شوند یکی از نقاط آسیب پذیر ما این قسمت است.

محرابی گفت: از شهرداران و بهداشت و سایر مسئولان مربوطه انتظار داریم که در این قسمت به ما کمک کنند.

وی اضافه کرد: در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که به صورت بومی مرغ پرورش می‌دهند اگر به ما اطلاع دهند علاوه بر واکسیانسیون آموزش‌های لازم و مجوز برای فروش هم به آن‌ها می‌دهیم.

زنده فروشی طیور صنعتی هم از جمله چالش‌هایی بود که محرابی به آن اشاره کرد و گفت: این کار در شهرهای ما شدت یافته و مشکلات زیست محیطی ایجاد می‌کند؛ در این قسمت هم نیازمند همکاری مسئولان هستیم.