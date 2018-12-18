تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان در امارات دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، کاخ ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توئیتر خود نوشت که تیم مذاکره‌ کننده دولت این کشور به رهبری «عبدالسلام رحیمی» برای آغاز مذاکرات قریب‌ الوقوع با هئیت طالبان و آمادگی برای نشست رودر رو بین دو طرف وارد ابوظبی شد.

در این پیام آمده است که عبدالسلام رحیمی، رئیس تیم مذاکره‌ کننده دولت افغانستان با «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا دیدار کرده و قرار است در هفته جاری با نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز دیدار کند.

بر اساس گزارش‌ها هم اکنون، تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان، زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، ۴ عضو شورای رهبری طالبان (شورای کویته) و چند مقام ارشد سیاسی و نظامی پاکستان در ابوظبی حضور دارند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که خلیل زاد، روز گذشته در امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان دیدار کرد. تاکنون مشخص نشده که دو طرف در این دیدار در مورد چه مسائلی گفتگو کرده و به چه نتایجی دست یافته اند.

گفتنی است که دولت افغانستان نزدیک به ۲۰ روز پیش فهرست ۱۲ نفره‌ هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان را اعلام کرد.