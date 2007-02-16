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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۹

تیم فوتبال استقلال از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد

تیم فوتبال استقلال از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه استقلال تهران را به دلیل عدم رعایت مقررات ثبت نام بازیکنان از بازی های لیگ قهرمانان 2007 آسیا کنار گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، استقلال تهران که بنا بر مقررات بازی ها تا 11 فوریه (22 بهمن) برای ارسال اسامی بازیکنان فرصت داشت مدارک لازم را به کنفدراسیون ارسال نکرد.

در ماده 30 مقررات بازی های لیگ قهرمانان آسیا آمده است: " باشگاه هایی که وارد مسابقات می شوند باید فهرست بازیکنان خود را که حداکثر شامل 30 نفر است تا روز 11 فوریه 2007 به AFC ارسال کنند. هر باشگاهی که فهرست خود را تا تاریخ فوق برای ثبت نام ارسال نکند بطور خودکار از بازی ها کنار گذاشته می شود. در این صورت تمام نتایج این تیم شکست 3 بر صفر در نظر گرفته می شود".

بنا بر تصمیم AFC بازی های گروه B بدون تغییر و با حضور پاختاکور ( ازبکستان)، کویت اسپورت کلاب ( کویت) و الهلال ( عربستان سعودی) انجام خواهد شد.


سال گذشته AFC دو باشگاه پرووینشال الکتریسیتی و توباکو مونوپولی ( هر دو از تایلند ) و آرما مالانگ و پرسیپورا جایاپورا ( هر دو از اندونزی ) را به دلیل مشابه عدم رعایت قوانین از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشت.

کد مطلب 448824

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