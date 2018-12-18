آسیا اقیانوسیه مستعدترین منطقه وقوع بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه افتتاحیه اجلاس مدیریت بلایا (اپدیم) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید حمید پور محمدی رئیس شورای حکام اپدیم و معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح و راه اندازی مقر اپدیم را رویدادی بسیار مهم و به یاد ماندنی در خصوص انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر بلایا در کشورهای عضو اسکاپ از طریق از میان برداشتن شکاف‌های اطلاعاتی و تقویت دانش برای کاهش مخاطرات بلایا خواند.

وی در مراسم آغاز به کار سومین نشست شورای حکام مرکز آسیا و اقیانوسی برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (APDIM)ضمن تشکر از مشارکت و همکاری اعضای شوای حکام بیان کرد: راه‌اندازی مرکز اپدیم می‌تواند نقطه‌ شروع مناسبی در توسعه و تحقق همکاری‌های جنوب- جنوب در فضای بین‌المللی نیز باشد.

رئیس شورای احکام اپدیم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر آمادگی خود را جهت مشارکت در اهداف فوق در قالب برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه در زمینه بلایا و گرد و غبار در بم و همچنین نشست تخصصی مشورتی در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای تاب‌آوری در برابر حوادث تدریجی مانند طوفان گردو غبار و مدیریت اطلاعات بلایا در تهران، اعلام داشته است.

پورمحمدی بیان کرد: امیدوارم با تکیه بر تجربه، تخصص و خرد جمعی کشورهای عضواسکاپ، بتوانیم نهاد منطقه‌ای اپدیم را در تهیه و هدایت قدرتمند برنامه‌های استراتژیک آن، یاری کنیم.

وی گفت: منطقه آسیا- اقیانوسیه، مستعدترین منطقه جهان از حیث وقوع بلایای طبیعی‌است که هم پیامدهای فاجعه بار اقتصادی و انسانی آن در این منطقه بسیار وسیع است و هم تهدیدی جدی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در منطقه به شمار می‌رود.

پورمحمدی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری سومین جلسه شورای حکام اپدیم در تهران اظهار کرد: خوشوقتم به استحضار برسانم که دبیرخانه اسکاپ، سرکارخانم لیتیزیا روسانو را به عنوان رییس مرکز اپدیم در تهران معرفی کرده است.

وی افزود: مایلم مراتب قدردانی صمیمانه دولت متبوع خود، جمهوری اسلامی ایران را نسبت به زحمات درخور تقدیر و همچنین همکاری صادقانه دبیر اجرایی محترم اسکاپ و نیز تیم تحت مدیریت ایشان که در راستای تاسیس مرکز اپدیم صورت پذیرفت ابراز کرده و انتخاب شایسته سرکارخانم روسانو را هم به ایشان تبریک عرض می‌کنم.

پورمحمدی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند که از تمام تجارب ارزشمند و ظرفیت های تخصصی و کارشناسی خود برای تقویت اپدیم و کمک به رئیس محترم مرکز استفاده کند.