به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران، با بیان مطلب فوق امروز در خطبه های نماز جمعه مرکز استان افزود: حضور شجاعانه، حماسی و مقتدرانه ملت ایران باعث سرافکندگی دشمن، ترس و رعب برای استکبار شده است.

وی تصریح کرد: ملت ایران همواره با اراده پولادین و وصف ناشدنی خود دولت را یاریگر بوده و در این آزمون بزرگ بار دیگر درخشید.

امام جمعه ساری علت پیروزی انقلاب اسلامی را همسوئی مردم با روحانیت تلقی کرد و اظهار داشت: راهپمیائی 22 بهمن نمونه ای از انسجام ملت بزرگ ایران با تمامی شخصیتها،احزاب و گروههای مختلف بود.باید مسئولین نظام قدردان زحمات مردم باشند تا ایران اسلامی روزی به عنوان کشوری سربلند، توسعه یافته و پایدار در جهان خودنمائی کند.

وی مردم ایران را بهترین مردم جهان عنوان کرد و گفت: وفاق ملی ، اتحاد و عدالت محوری واقعی در ملت و مردم این جامعه به وضوح یافت می شود.

طبرسی در بخش دیگری از سخنانش به حادثه محرم و قیام عاشورا پرداخت و افزود: امام حسین(ع) توانست قلب پلید یزیدان را پاره کند و با این عمل در واقع کربلا ماندگار شد و برای همیشه تاریخ در عصر و نسلها به جا ماند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به افتتاح پروژه های عمرانی استان در دهه فجر ضمن تشکر از مسئولین استانی برای بهره برداری از این پروژه ها گفت: علیرغم اینکه تعداد پروژه های عمرانی امسال نسبت به سال قبل از نظر کمی افزایش داشته، ولی پروژه های شاخص ملی همچون استان های دیگر در مازندران وجود نداشت.