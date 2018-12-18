۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی رونمایی شد.

سه طرح از این طرح های فناورانه در البرز، خارک و خوزستان بودند که از طریق ارتباط زنده با حضور اسحاق جهانگیری به مرحله رونمایی رسیدند.

راه اندازی خط تولید مته حفاری دندانه ای در خوزستان، خط تولید تورهای قفس پرورش ماهی در دریا در البرز، ساخت نصب و راه اندازی بازوهای بارگیری دریایی در صنعت نفت در جزیره خارک از طرح هایی بودند که با ارتباط زنده رونمایی شدند.

پروژه تولید آنتی بادی های درمانی دارو درمانگر گاما که برای پیشگیری و درمان بیماری اسهال در دام است، از دیگر طرح های رونمایی شده در این مراسم به شمار می رود.

همچنین دستیابی به فناوری ساخت جرم های ویژه نسوز که در صنایع مختلف به کار می رود، دستیابی به فناوری نمک زدایی نفت خام، بومی سازی دانش فنی تولید آزمایشگاهی جنین از گاوهای اصلاح نژاد شده و ایجاد بانک جنین از نژادهای ارزشمند از دیگر طرح های رونمایی شده محسوب می شود.

توسعه دانش فنی و ساخت ماشین بازیافت و زیست پالایی پسماندهای نفتی، کسب فناوری تولید کربن فعال از قیر طبیعی و احداث واحد نیمه صنعتی با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن در سال از دیگر طرح های رونمایی به شمار می رود.

اسحاق جهانگیری در خصوص خط تولید مته های حفاری گفت: ما در این زمینه تحریم هستیم و وقتی پروژه های نفتی به دانشگاه ها اعلام شد، احتمال را دادیم که بار دیگر مورد تحریم قرار بگیریم. از این رو محققان جهاد دانشگاهی دست به کار شدند تا در مدت زمان کوتاهی این خط تولید را ایجاد کنند.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص تور قفس پرورش ماهی در دریا گفت: اقتصاد کشور، اقتصاد دریامحور است که دهها رشته صنعتی تولیدی نیز در زمینه دریا را می توان تعریف کرد؛ وزارت جهاد کشاورزی پرورش ماهی در دریا را در دستور کار قرار داد که در حال حاضر خوشبختانه محققان جهاد دانشگاهی توانستند تورهای پرورش ماهی را به تولید برسانند.

وی در خصوص طراحی و ساخت بازوهای بارگیری نفت خام که به صورت ارتباط زنده با جزیره خارک نصب و راه اندازی شد، افزود: از تلاش محققان جهاد که در زمینه نفتی فعالیت می کنند، تشکر می کنیم.