سپر ضد موشکی آمریکا بر ضد روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شون مک کورمک شب گذشته گفت :" این سیستم هرگز بر ضد روسیه نیست."



وی درتوجیه اقدام آمریکا برای استقرار این سیستم درخاک اروپا، درتلاش برای خطرناک نشان دادن ایران که بارها برضرورت برچیدن سلاحهای کشتارجمعی تاکید کرده است، افزود:" سیستم ضد موشک تنها به حمایت از ایالات متحده و دوستان و همپیمانان آن در برابر شلیک موشکهایی به کار می رود که ممکن است از سوی کشورهای یاغی مانند ایران شلیک شود."



این سخنگو افزود : ما درحقیقت، به روسیه پیشنهاد کردیم درباره این برنامه با یکدیگرهمکاری داشته باشیم؛ ما با تهدیدی ازجانب خاورمیانه و مناطق دیگر روبرو هستیم.



روسیه روز گذشته تهدید کرده بود که از معاهده ای که در گذشته میان آمریکا و شوروی سابق درباره برچیدن موشکهای کوتاه برد و میان برد امضا شده بود؛ درصورتی که واشنگتن، سیستم ضد موشک خود را در اروپای مرکزی مستقر کند؛ خارج خواهد شد.



ژنرال یوری بالوویسکی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه در اظهاراتی که خبرگزاری های ریانووستی و اینترفکس منتشر کردند، گفت : این معاهده که اتحاد شوروی(سابق) و آمریکا در سال 1987 میلادی امضا کرده بودند، منحصر به زمان خاصی نبود؛ اما احتمال عقب نشینی از آن در صورتی که یکی از طرفین دلایل قانع کننده درباره کناره گیری از آن ارائه کند؛ وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه برخی کشورها این موشکها را در حال حاضر توسعه می دهند، گفت : این دلایل قانع کننده( برای خروج روسیه) در حال حاضر وجود دارد.



بالوویسکی درباره طرحهای آمریکا برای استقرار سیستم ضد موشک در کشورهای لهستان و جمهوری چک اظهار داشت : ما منتظریم تا نحوه رفتار شرکای آمریکایی خود را ببینیم .



آمریکا و شوروی سابق در هشتم دسامبر 1987 معاهده برچیدن موشکهای میان برد و کوتاه برد را امضا کردند و این معاهده از می 1988 وارد مرحله اجرایی شد؛ این معاهده که منحصر به زمان مشخصی نبود؛ بر برچیدن و ممنوعیت گروه کامل موشکهای بالستیک آمریکا و شوروی (سابق) که برد آن بین 500 تا 5500 کیلومتر است، تصریح می کند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دوازده جمهوری شوروی سابق به استثنای کشورهای حوزه بالتیک، به عنوان طرفهای این معاهده معرفی شدند.



واشنگتن ژانویه به طور رسمی از پراگ خواست تا با استقرار سیستمهای ضد موشک آمریکا در خاک خود موافقت کند؛ آمریکا همچنین ازلهستان خواست با استقرار 10 سیستم رهگیر موشک در خاک خود موافقت کند.