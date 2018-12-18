نقش صداوسیما درخط مقدم جنگ نرم/پوشش ۹۵ درصدی شبکه دیجیتال در کوثر

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پوشش و پخش برنامه‌های مخاطب‌محور که با علاقه‌مندی‌های به روز جامعه همخوانی داشته باشد در کنار توجه به مفاهیم اخلاقی و دینی در اولویت برنامه‌های تولیدی صدا و سیمای استان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی انعکاس اخبار موثق و متقن از رسانه‌ها نیاز اصلی جامعه امروزی بوده تا بتوان مانع جدی در مقابل فراگیرشدن اخبار کذب و ناصحیح که به صورت مستمر توسط اتاق فکر غربی‌ها و دشمنان در حال اشاعه و پخش است، ایجاد کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل تصریح کرد: با توجه به هجمه روزافزون رسانه‌های معناد باید همگان برای مقابله با جنگ نرم دشمنان هوشیار بوده و با شفاف‌سازی رسانه‌ای و عملکرد مثبت به صورت آگاهانه‌ای عمل نماییم.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی فرستنده جدید توابع بخش فیروز کوثر، ۹۵ درصد از اهالی شهرستان کوثر تحت پوشش شبکه دیجیتال قرار گرفتند، اضافه کرد: برای راه‌اندازی فرستنده جدید بخش فیروز اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

مدیرکل صدا و سیمای اردبیل با ابراز امیدواری برای پوشش صد درصدی شبکه دیجیتال در تمامی شهرهای استان، افزود: کیفیت بخشی به برنامه‌های صدا و سیما و فراگیرکردن پوشش تلویزیونی از جمله مهمترین برنامه‌های درنظرگرفته شده این سازمان است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این فرستنده در روستای «سُلوکلوگل» از توابع بخش فیروز کوثر، تمامی ۱۸ شبکه تلویزیونی و ۲۰ کانال رادیویی به صورت کیفیت دیجیتال قابلیت پخش را خواهد داشت.