آرامش نسبی در بغداد در سومین روز اجرای طرح امنیتی / زخمی شدن سرکرده القاعده در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای عراقی و آمریکایی امروز به اجرای طرح امنیتی جدید بغداد موسوم به "اعمال و حاکمیت قانون" در مناطق مختلف این شهر ادامه دادند، اما با این وجود انفجارها در عراق ادامه یافت.

برپایه این گزارش، یک ستون از تجهیزات زرهی آمریکا به همراه نیروهای پلیس عراق در حال حرکت به سمت منطقه اداری در نزدیک بازار شورجه در مرکز شهر بغداد که ماه گذشته شاهد انفجاری خونبار و کشته شدن 80 نفر بود، مشاهد شد.

در همین حال، مقرارات منع تردد هفتگی بین ساعت 11 صبح تا سه بعد از ظهر امروزسبب آرامش در مرکز شهر بغداد شد.

برپایه این گزارش، مقاومت سازمان یافته ای در برابر طرح امنیتی جدید بغداد صورت نگرفت، اما انفجار بمب در نزدیک دانشکده فناوری در یک اتوبان در جنوب شرقی بغداد به کشته شدن یک افسر ارتش عراق منجر شد.

یک استاد دانشگاه و یک غیرنظامی نیز در شهر "کرکوک" در شمال عراق به قتل رسیدند و "عماد محمدد جاسم" سروان پلیس این شهر گفت : "احمد عزالدین یحیی" استاد دانشکده مهندسی کرکوک بر اثر انفجار بمب کارگذاشته شده در نزدیک دیوارخانه اش کشته و یکی از همسایگانش زخمی شد.

وی افزود: انفجار پنج بمب در محله "القادسیه" در جنوب شرقی شهر کرکوک نیز به کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن پنج نفر دیگر منجر شد.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی عراق گزارش داد که نیروهای پلیس عراق در عملیات بامداد امروز خود در شهر "حله" عراق 35 نفر ازطرفداران گروه موسوم به "جند السماء" را بازداشت کرده اند.

وی افزود: 10 نفر از اعضای این گروه نیز هفته گذشته در شهر حله بازداشت شده بودند.

شبکه تلویزیونی دولتی "العراقیه" نیز امروز به نقل از یک سخنگوی وزارت کشور عراق گزارش داد که "ابو ایوب المصری" سرکرده شاخه القاعده در عراق زخمی شده است، اما منابع رسمی عراق و منابع ارتش آمریکا از تایید این خبر خودداری کرده اند.

العراقیه به نقل از این سخنگو افزود: نیروهای امنیتی توانسته اند؛ ابو ایوب المصری را که در حال فرار بوده است، زخمی کنند و "ابو عبدالله المجمعی" معاون وی در نزدیک ناحیه بلد در 70 کیلومتری شمال بغداد کشته شده است و جسد وی همچنان در اختیار نیروهای عراقی است.

اما "قاسم الموسوی" سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که تا این لحظه نمی تواند این اطلاعات را تایید کند؛ ارتش آمریکا در عراق نیز اعلام کرد که قادر به تایید این اطلاعات نیست.

در همین حال، یک منبع پلیس عراق به خبرگزاری فرانسه گفت : ساکنان شهر "الضلوعیه" (در نزدیک ناحیه بلد) با کمک نیروهای پلیس عراق به خانه ای در وسط یک مزرعه که اعضای شبکه القاعده در آن حضور داشتند حمله و به تبادل آتش پرداختند و در جریان آن ابو عبدالله المجمعی معاون ابو ایوب المصری کشته شد.

وی افزود: ابو ایوب المصری زخمی و از مزرعه فرار کرد و نیروهای امنیتی منطقه را برای یافتن وی به محاصره کامل درآورده اند.

برپایه این گزارش، این منبع در عین حال نتوانست توضیح دهد که نیروهای عراقی چگونه مطمئن شده اند که فرد زخمی شده همان سرکرده القاعده در عراق است.