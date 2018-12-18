به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، گفت: ساماندهی و نظارت دقیق بر کمپ‌های ترک اعتیاد باید با دقت و هدفمند صورت گیرد چراکه اگر این اقدامات در کمپ‌ها مطابق با اصول نباشد افراد بعد از خروج از کمپ‌ها دوباره به سمت اعتیاد کشیده خواهند شد.

وی اظهار کرد: تقویت کنگره ۶۰ در راستای درمان معتادین و سایر کمیته‌های فعال در استان باید موردتوجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد چراکه موضوع مواد مخدر موضوعی مهم می‌باشد و همه ارگانها و نهادها باید در این زمینه اهتمام داشته باشند.

رئیس شورای قضایی استان زنجان بابیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین درزندان‌ها برای بازرسی زندانیان مواد مخدر امری ضروری است، افزود: استفاده از این فناوری دقت کار در امر بازرسی را بالا خواهد برد.

نیا رکی توجه به حوزه پیشگیری و درمان معتادین را مهم و کاربردی برشمرد و گفت: اگر در حوزه پیشگیری عملکرد خوبی داشته باشیم نباید با افزایش جمعیت معتادین در استان مواجه شویم.

وی ابراز کرد: پیگیری امورات مربوط به معتادین کار سخت و پرتلاشی است و ما هم حرف‌های زیادی در این بخش‌داریم و معتادین انسان‌های خاصی هستندچراکه با اعمال و رفتار خود آثار و مشکلاتی برای خانواده‌هایشان به وجودمی‌آورند که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر می‌تواند با تهیه کلیپ‌های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه در جهت آگاهی بخشی خانواده‌ها از آثار سو مصرف مواد مخدر از طریق صداوسیما اطلاع‌رسانی نماید.

وی افزود: نجات معتاد در حقیقت نجات جامعه است که برای تحقق این امر سرعت و اقدامات جدی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.