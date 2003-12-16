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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۰

سوگ شيعه در سالروز شهادت امام صادق (ع)

آئين سوگواري و سخنراني در رشت برگزار مي شود

به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سخنراني و عزاداري به همت سازمان تبليغات اسلامي گيلان و با حضور عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) در مسجد صفي رشت برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان ، ، اين مراسم  به مدت 5 شب ادامه خواهد داشت و حجت الاسلام والمسلمين صالحي خوانساري سخنران آن است.

 

کد مطلب 44883

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