آئين سوگواري و سخنراني در رشت برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان ، ، اين مراسم به مدت 5 شب ادامه خواهد داشت و حجت الاسلام والمسلمين صالحي خوانساري سخنران آن است.