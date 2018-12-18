دعوت ازمالکان املاک نیمه مخروبه و اراضی رها شده برای تعیین تکلیف

رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی منطقه یک اراضی و ملک های نیمه مخروبه رها شده است، اظهار کرد: اکثر این موارد در بافت قدیم این منطقه وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه املاک نیمه مخروبه و اراضی رها شده به محلی برای تجمع زباله‌ها و اسکان معتادان و سگ های بلاصاحب تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه املاک نیمه مخروبه حادثه‌ساز هستند و احتمال ریزش و خطرات ناشی از آنها وجود دارد.

شهردار منطقه یک کرمان وجود املاک مخروبه را معضلی برای شهر دانست و از مالکانی که ساختمان‌های مخروبه خود را رها کرده‌اند، خواست به منظور کاهش خسارات و حوادث ناشی از ریزش آنها و همچنین برای به خطر نیفتادن سلامت و بهداشت شهروندان، نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اینگونه املاک و زمین ها شناسایی شده اند، گفت: اخطارهای لازم به مالکان آنها داده و در محل پارچه نصب شده است که در صورت عدم همکاری مالکان با شهرداری، پرونده آنها تکمیل و به مراجع قضایی در حوزه خدمات شهری ارجاع می‌شود.

وی با بیان این‌که مالکان زمین‌های خالیِ رها شده، شناسایی و به آنها اخطار داده شده است، گفت: از مالکان دعوت می‌شود برای حصارکشی ملک رها شده خود، هرچه سریع‌تر به شهرداری منطقه مراجعه و مجوز لازم را دریافت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده این‌گونه املاک، با مرکز ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) تماس گرفته و مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام شود.