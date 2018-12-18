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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

شهردار منطقه یک کرمان خبر داد:

دعوت ازمالکان املاک نیمه مخروبه و اراضی رها شده برای تعیین تکلیف

دعوت ازمالکان املاک نیمه مخروبه و اراضی رها شده برای تعیین تکلیف

کرمان - شهردار منطقه یک کرمان از مالکانی که زمین های خود را رها کرده اند، خواست هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف ملک خود اقدام کنند.

رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی منطقه یک اراضی و ملک های نیمه مخروبه رها شده است، اظهار کرد: اکثر این موارد در بافت قدیم این منطقه وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه املاک نیمه مخروبه و اراضی رها شده به محلی برای تجمع زباله‌ها و اسکان معتادان و سگ های بلاصاحب تبدیل شده است.

وی افزود: متاسفانه املاک نیمه مخروبه حادثه‌ساز هستند و احتمال ریزش و خطرات ناشی از آنها وجود دارد.

شهردار منطقه یک کرمان وجود املاک مخروبه را معضلی برای شهر دانست و از مالکانی که ساختمان‌های مخروبه خود را رها کرده‌اند، خواست به منظور کاهش خسارات و حوادث ناشی از ریزش آنها و همچنین برای به خطر نیفتادن سلامت و بهداشت شهروندان، نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اینگونه املاک و زمین ها شناسایی شده اند، گفت: اخطارهای لازم به مالکان آنها داده و در محل پارچه نصب شده است که در صورت عدم همکاری مالکان با شهرداری، پرونده آنها تکمیل و به مراجع قضایی در حوزه خدمات شهری ارجاع می‌شود.

وی با بیان این‌که مالکان زمین‌های خالیِ رها شده، شناسایی و به آنها اخطار داده شده است، گفت: از مالکان دعوت می‌شود برای حصارکشی ملک رها شده خود، هرچه سریع‌تر به شهرداری منطقه مراجعه و مجوز لازم را دریافت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده این‌گونه املاک، با مرکز ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) تماس گرفته و مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام شود.

کد مطلب 4488307

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