خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: محسن هاشمی در ابتدای یکصدو هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به برگزاری جلسات و همایش‌های مدیریت شهری در هتل‌ها و تالارهای خارج از مجموعه شهرداری که هزینه سنگینی را به همراه دارد، انتقاد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه با توجه به سالن‌ها و امکانات مناسب شهرداری تهران جهت برگزاری جلسات و اقامت مهمانان گفت: برگزاری جلسات و همایش‌های مدیریت شهری در هتل‌ها و تالارهای خارج از مجموعه شهرداری که هزینه سنگینی را به همراه دارد، قابل قبول نبوده و انتظار داریم از هزینه‌های غیرضروری اینگونه برنامه‌ها جلوگیری شده از امکانات داخلی شهرداری استفاده شود.



وی در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: ایشان از پاک‌ترین و والاترین فرزندان ائمه محسوب می‌شوند و تنها غیرمعصومی هستند که امام معصوم زیارت نامه ایشان را انشا کرده اند.

هاشمی افزود: برکات حضور حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، موجب مرکزیت یافتن این شهر به عنوان حرم اهل بیت، گردید و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه حاصل این حضور پربرکت است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: همچنین امروز به مناسبت سالروز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است، امروز روز بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی است که مصادف با روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی نرم و فرهنگی، با کمترین خشونت و خونریزی در مقایسه با انقلاب‌های مشابه در قرن بیستم به پیروزی رسید افزود: اما جریانات افراطی رهبران این انقلاب را هدف حملات تروریستی و اقدامات خشونت آمیز قرار دادند.

هاشمی ادامه داد: ترور شهید مفتح، که یک صاحب نظر برجسته علوم اسلامی و انسانی بود در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط گروهک فرقان که تحت تأثیر برداشتهای التقاطی، انحرافی و افراطی از اسلام بودند که متأسفانه توسط برخی از چهره‌های انقلابی نیز ارائه می‌شد، موجب آسیب دیدن سرمایه‌های انقلاب و دامن زدن به خشونت و افراطی گری در جامعه شد.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، درس بزرگ حوادث تلخ اوایل انقلاب، لزوم حفظ مدارا، همدلی و وحدت در جامعه به رغم تفاوت در دیدگاه‌ها و سلایق است و اگر اجازه دهیم افراطی گری و خشونت، جایگزین میانه روی و مدارا شود، در خطر تکرار شدن آسیب‌های سنگینی هستیم که در سالهای نخست انقلاب به جامعه وارد شد.

وی افزود: به همین جهت، این روز به عنوان نماد وحدت، نزدیکی، گفتگو و تفاهم حوزه و دانشگاه نامگذاری شد و مساله وحدت حوزه و دانشگاه، که به معنای همگرایی، هم‌افزایی و روابط علمی میان این دونهاد تأثیرگذار جامعه است بارها از سوی امام خمینی (ره) و رهبرمعظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت.

هاشمی نخستین مقدمه وحدت را حفظ حرمت و احترام بزرگان حوزه و دانشگاه دانست و گفت: باید مراقب بود جریانات افراطی به بهانه شعارهای انقلابی، نسبت به مخدوش کردن احترام مراجع معظم تقلید، علما و اساتید حوزه علمیه و همچنین اساتید و پیشکسوتان دانشگاه اقدام نکنند و همچنین کرامت و احترام طلاب و دانشجویان جهت ایجاد فضای وحدت و همدلی تقویت شود.

رئیس شورای شهر تهران همچنین پس از سخنان حجت نظری در خصوص افتتاح دوچرخه‌های اشتراکی در منطقه ۲ شهرداری تهران اظهار کرد: البته امیدواریم در کنار این توجهی که به دوچرخه می‌شود به حمل و نقل عمومی هم توجه شود و خطوط مترو هم تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته مردم در گذشته هم از الاغ استفاده می‌کردند و راضی بودند اما باید توجه داشته باشیم در مترو ۴۰ هزار سفر انجام می‌شود و باید به این موضوع توجه کرد و خدای ناکرده به سمت استفاده از خر نرویم.