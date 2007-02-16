اولین برد نفت و یک قدم تا صعود به جمع هشت تیم/ شکست دانشگاه آزاد مقابل پیام زنجان

به گزارش خبرنگارمهر، در این مرحله که روز گذشته در شهرهای مختلف کشورپیگیری شد تیم نفت که در دیدارهای دور مقدماتی حتی به یک پیروزی هم دست نیافته بود با در اختیار گرفتن یک بازیکن خارجی در پست پنج ، موفق شد یکی از موفق ترین تیم های لیگ برتر در سال جاری یعنی هیات بسکتبال کرمان که رتبه سوم گروه خود را در پایان دور رفت وبرگشت به دست آورده بود با شکست مواجه ساخته و علیرغم تمام شکست ها، خود را در یک قدمی صعود به جمع 8 تیم برترقرار دهد. این دیدار با نتیجه 58 بر 53 به نفع نفتی ها به پایان رسید.

در زنجان هم تیم پیام این شهر با پیروزی 87 بر83 مقابل دانشگاه آزاد بیش از پیش به بحران این تیم دامن زد تا دانشگاه آزاد بخت کمی برای حضور در جمع 8 تیم برتر داشته باشد.

هیات بسکتبال شهرکرد هم اگرچه مقابل ذوب آهن شکست خورد اما نتیجه 103 بر 97 به نفع ذوب آهن نشان از استقامت وپایداری خوب شهرکردی های کم بضاعت مقابل تیم دوم گروه دیگر در مجموع رفت و برگشت داشت .

در سایر دیدارها ستاره بنز کرج مقابل مهمان خود شهرداری گرگان 89 بر 78 شکست خورد و گل گهر سیرجان هم با نتیجه 103 بر 81 مقابل مهمان خود صباباتری با شکست مواجه شد .

دیدار برگشت این تیم ها روز دوشنبه 30 بهمن ماه جاری به میزبانی صبا باتری ، دانشگاه آزاد ، تربیت بدنی کرمان، گرگان و ذوب آهن اصفهان برگزارمی شود که برندگان مجموع دو دیدار در جمع 8 تیم برتر قرار می گیرند.