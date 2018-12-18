دشمنان نظام بصیرت و آگاهی ملت ایران را هدف گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی سالگرد حماسه نهم دی ماه، اظهارداشت: یکی از بهانه هایی که دشمنان انقلاب همواره به دنبال تفرقه انداختن بین آنها هستند بحث شیعه و سنی و بر هم زدن وحدت امت اسلامی است که اگر بصیرت و آگاهی داشته باشیم، می توانیم به عمق مسائل پی ببریم و توطئه های دشمن را خنثی کنیم.

وی افزود: وقتی دشمنان در فتنه سال ۸۸ که به دنبال سقوط نظام بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند، امروز ۴۰ سالگی انقلاب را هدف قرار داده اند و به دنبال تبلیغات روانی گسترده ای هستند که برای چندمین بار بین مردم و مسئولان نظام فاصله بیاندازند و از این رو حماسه ۹ دی و بزرگداشت این روز می تواند در نقش برآب کردن نقشه های آنان موثر باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: در فتنه سال ۸۸ دشمن با گسترش و ساماندهی شبکه های اجتماعی ضد انقلاب، اطلاعات غلط را به مردم می داد که با بصیرت و روشنگری های مقام معظم رهبری در آن مقطع حساس زمانی مردم ایران به جریانات و مسائل پشت این قضایا پی بردند و بار دیگر با شکست سنگینی مواجه شدند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: مردم در فتنه سال ۸۸ ابتدا فکر می کردند که این اتفاقات به خاطر مسائل مطرح شده در خصوص انتخابات بود اما وقتی دیدند که به اصل نظام و دین آنها اهانت و توهین شده است، فهمیدند که دشمنان انقلاب بازهم توطئه ای را چیده اند و خوشبختانه با بصیرت و آگاهی که داشتند پای کار آمدند و از انقلاب و نظام حمایت کردند و آنان را ناکام گذاشتند.

وی بیان کرد: روش دشمنان نظام همواره ایجاد دو دستگی میان مردم است و از این رو اگر در روز ۹ دی به فرمان رهبر لبیک نمی گفتند و پای کار نمی آمدند دشمنان ما به پیروزی نزدیک می شدند اما با حضور گسترده مردم در این حماسه بار دیگر این توطئه نیز خنثی شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: در مراسم بزرگداشت ۹ دی امسال باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که دستاوردها و ارزش های انقلاب ۴۰ ساله ایران برای مردم به خوبی تبیین شود تا دشمنان نتوانند از این فرصت برای ضربه زدن به این انقلاب استفاده کنند.