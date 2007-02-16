به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با انتشار اطلاعیه ‌ای ارتحال حجت الاسلام اسماعیل فردوسی ‌پور نماینده مردم استان خراسان در مجلس خبرگان رهبری را موجب تاثر و تاسف دانست.

این اطلاعیه می ‌افزاید: آن عالم ربانی از ابتدای شروع نهضت اسلامی، از یاران نزدیک و معتمد حضرت امام خمینی(ره) بود و پشتیبانی و تایید عملی از انقلاب اسلامی و رهبری آن تلاش وافر داشت و در مناصب سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، خدمات ارزنده‌ای را نمود.

او از بازماندگان حادثه انفجار هفتم تیر بود که سالها درد و رنج ناشی از آن را تحمل کرد.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، این ضایعه اندوه ‌بار را به پیشگاه مقدس حضرت ولی ‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای، مراجع عظام، علمای اعلام، حوزه‌ های علمیه، اعضای مجلس خبرگان رهبری، مردم شریف استان خراسان بالاخص خانواده و فرزندان نشان تسلیت می‌ گوید و از درگاه خداوند منان علو درجات آن فقید سعید را خواستار است.