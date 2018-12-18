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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

با تصویب مجلس؛

مودیان مالیاتی مکلف به ارائه شماره حساب به سازمان مالیاتی شدند

مودیان مالیاتی مکلف به ارائه شماره حساب به سازمان مالیاتی شدند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مودیان مالیاتی را مکلف به ارائه شماره حساب به سازمان مالیاتی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش با ۱۷۱ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اسای این ماده، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 4488331
زهرا علیدادی

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