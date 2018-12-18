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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

از ابتدای سال جاری؛

تشکیل۵۷پرونده تخلف برای برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه درگیلان

تشکیل۵۷پرونده تخلف برای برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه درگیلان

رشت- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان از تشکیل ۵۷ پرونده تخلف برای برداشت کنندگان شن و ماسه در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اکبرپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگان در رشت با تأکید بر برخورد قاطع با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در استان گیلان از سوی یگان حفاظت محیط زیست، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ پرونده تخلف در ایت زمینه تشکیل شده است.

اکبرپور افزود: این پرونده‌ها به علت تعدد تخلفات در برداشت شن و ماسه، تخریب محیط زیست و تخطی از مفاد مندرج در مجوزهای صادر شده بوده و از ادامه فعالیت این تعداد واحد جلوگیری شد.

وی در ادامه به افزایش نظارت‌ها در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: در مجوزهای صادره از سوی سازمان محیط زیست شرایط و مناطق مجاز برای برداشت‌ها در استان گیلان شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: ۹۸ رودخانه استان گیلان به صورت مستمر از سوی یگانه حفاظن این سازمان پایش و نظارت شده و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز و تخلف در زمینه مجوزهای صادر شده برخورد قاطع خواهد شد.

وی یادآورشد: همه پیمانکاران و ارگان‌های دولتی و خصوصی که پس از طی مراحل قانونی امکان برداشت مقطعی شن و ماسه را اخذ می‌کنند باید قوانین زیست محیطی را رعایت کنند.

کد مطلب 4488338

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