تشکیل۵۷پرونده تخلف برای برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه درگیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان اکبرپور صبح سه شنبه در جمع خبرنگان در رشت با تأکید بر برخورد قاطع با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در استان گیلان از سوی یگان حفاظت محیط زیست، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۷ پرونده تخلف در ایت زمینه تشکیل شده است.

اکبرپور افزود: این پرونده‌ها به علت تعدد تخلفات در برداشت شن و ماسه، تخریب محیط زیست و تخطی از مفاد مندرج در مجوزهای صادر شده بوده و از ادامه فعالیت این تعداد واحد جلوگیری شد.

وی در ادامه به افزایش نظارت‌ها در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: در مجوزهای صادره از سوی سازمان محیط زیست شرایط و مناطق مجاز برای برداشت‌ها در استان گیلان شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: ۹۸ رودخانه استان گیلان به صورت مستمر از سوی یگانه حفاظن این سازمان پایش و نظارت شده و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز و تخلف در زمینه مجوزهای صادر شده برخورد قاطع خواهد شد.

وی یادآورشد: همه پیمانکاران و ارگان‌های دولتی و خصوصی که پس از طی مراحل قانونی امکان برداشت مقطعی شن و ماسه را اخذ می‌کنند باید قوانین زیست محیطی را رعایت کنند.