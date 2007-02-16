برای اثبات حسن نیت خود به مصاف پرسپولیس می رویم / کوچک ترین توجهی به ما نمی شود

علی شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مشکلات ما در جهت اداره باشگاه استقلال اهواز هنوز برطرف نشده و حضورمان در دیدار برابر پرسپولیس به معنای بهبود شرایط نابسامان باشگاه نیست.

وی خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال، تربیت بدنی استان خوزستان و هیات فوتبال استان و شهر اهواز از چندی قبل خود را آماده برگزاری بازی استقلال اهواز - پرسپولیس کرده بودند و جو استان آماده انجام این بازی بود برای آنکه از تصمیم ما برداشت سوء نشود حاضر شدیم برابر پرسپولیس به میدان برویم. متاسفانه طی هفته اخیر واکنش های بدی نسبت به تصمیم ما در کناره گیری از مسابقات لیگ برتر مطرح شد که به هیچ وجه به واقعیت نزدیک نبود.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز افزود: بعضی افراد مدعی بودند برای جو سازی قبل از بازی با پرسپولیس و استفاده از شرایط موجود به سود خود از لیگ کناره گیری کرده ایم در صورتی که این چنین نبوده و تنها به جهت اثبات نام استقلال اهواز و نشان دادن حسن نیت خود برابر پرسپولیس به میدان می رویم تا نگویند مسئولان باشگاه استقلال اهواز قصد متشنج کردن جو استان را دارند.

شفیع زاده عنوان داشت: هفته گذشته نامه ای را برای فدراسیون فوتبال ارسال کردیم بدین مضمون که با توجه به مشغله فراوان قادر به ادامه فعالیت در لیگ برتر نیستیم. در صورتی که تیمی بنابه دلایل مختلف از حضور در مسابقات لیگ برتر خودداری کند به حکم آیین نامه پس از 3 بازی به لیگ دسته اول سقوط خواهد کرد. در صورتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این تنبیه را در خصوص تیم ما اعمال نکند از لیگ کناره گیری می کنیم و برای حضور در مسابقات فصل آتی در زمان مقتضی تصمیم گیری خواهیم کرد. با این کار حداقل یکی از سهمیه های استان خوزستان را در لیگ برتر فوتبال حفظ می کنیم.

وی تاکید کرد: اینکه می خواهیم از ادامه مسابقات لیگ برتر کناره گیری کنیم به هیچ وجه به مشکلات مالی مربوط نیست و دلیل فنی ندارد. متعجبم که چرا آقای محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال این مساله را به دلایل ورزشی ارتباط داده اند. اگر باشگاه با مشکلات فنی و ورزشی روبه رو بود بی شک با تشکیل کمیته ای در جهت بهبود اوضاع برمی آمدیم وبنا به دلایل واهی از ادامه حضور در لیگ برتر انصراف نمی دادیم.

رییس هیات مدیره باشگاه استقلال اهواز اذعان داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی خارج از مجموعه باشگاه که با آن دست به گریبان هستیم به هیچ وجه فرصت باشگاهداری نداریم و ترجیح می دهیم در شرایط موجود فکر خود را معطوف به برطرف ساختن این مشکلات کنیم. نمی خواهیم با عدم تمرکز برای حل مشکلات باشگاه خود باعث فراز و نشیب تیم فوتبال استقلال اهواز شویم و به نوعی با احساسات پاک هواداران خوزستانی بازی کنیم.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال اهواز اذعان داشت: در اداره باشگاه استقلال اهواز با مشکلات مالی روبه رو نیستیم و در شرایطی که باشگاه های بزرگ که هیات مدیره قوی دارند با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند حتی پاداش پیروزی های اخیر تیم را نیز پرداخت کرده ایم.

وی ادامه داد: به عنوان یکی از مدیران باشگاه استقلال اهواز به هیچ وجه نمی خواهم هواداران تیم نسبت به شرایط نه چندان مساعد باشگاه اعتراض کنند. نه اینکه آنها حق نداشته باشند نسبت به شرایط موجود گلایه کنند ، این حق برایشان محفوظ است. معتقدم باید راهکاری بیندیشیم که مانع از ناکامی تیم و ابراز نارضایتی هوادارن شود. در شرایط موجود بهترین کار از دید ما کناره گیری ازمسابقات لیگ برتراست تا شاید از بروز مشکلات اینچنینی جلوگیری شود.

شفیع زاده با تشکر ویژه از فیروز کریمی تاکید کرد: در 3 ماه گذشته کمتر فرصت رسیدگی به مشکلات باشگاه را داشتیم و تیم تا اندازه ای با فراز و نشیب در نتیجه گیری روبه رو شد. شاید اگر فیروز کریمی در تیم ما نبود باشگاه امروز شرایطی به مراتب بدتر می داشت . کریمی در تیم فوتبال استقلال اهوازهم سرمربی بود، هم سرپرست و حتی مجموعه را مدیریت می کرد.

رییس هیات مدیره باشگاه استقلال اهواز اذعان داشت: بحث من این است که در استان خوزستان تیمی که باهزینه شخصی بدون کمترین مشکل اداره می شود نباید تفاوتی با باشگاهی داشته باشد که از حمایت دولت برخوردار است؟ چرا تا این اندازه نسبت به تیم ما بی تفاوت هستند؟ چرا من به عنوان رییس هیات مدیره باشگاه استقلال اهواز نمی توانم به راحتی با استاندار خوزستان ملاقات کنم؟ شاید اگر به جای استان خوزستان در استانی دیگر سرمایه گذاری می کردم خیلی بیشتر مورد توجه قرار می گرفتم!

وی خاطر نشان ساخت: هنوز روی موضع قبلی خود در تملیک باشگاه استقلال تهران پافشاری می کنم زیرا معتقدم این باشگاه کانون توجه است وبرای حل کوچک ترین مشکل آن همه، حتی مسئولان رده بالای کشور اقدام می کنند. هنوزهم اعتقاد دارم باشگاه استقلال تهران حتی بدون دریافت کمک مالی می تواند بهترین نتایج تاریخ فوتبال ایران را کسب کند. متاسفانه در باشگاه استقلال اهواز که بالغ بر 20 میلیارد تومان برای آن هزینه کرده ام کوچک ترین توجه از ما دریغ می شود و خواسته هایمان اجابت نمی شود.

شفیع زاده با تایید خبر ممنوع الورود بودنش به ایران عنوان داشت: من به علت معضلاتی که در کارخانجات تحت نظرم به وجود آمده بود نمی توانستم به ایران بازگردم. این مساله را با صرحت عنوان می کنم زیرا اعتقاد دارم نباید به مردم دروغ گفت و آنها را فریب داد.

وی در پایان تصریح کرد: تیم فوتبال استقلال اهواز در اوج آمادگی به سرمی برد و مشکل خاصی برای رویارویی با پرسپولیس ندارد و امیدوارم فردا نتیجه ای قابل قبول برابر این تیم کسب کند .