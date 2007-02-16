به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی در گفتگو با ستاد خبری دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی گفت: "هنر یکی از مهمترین ابزاری است که انسان توانسته آن را برای ارتقاء اندیشه‌ بکار گیرد. تئاتر نسبت به سایر هنرها از کارکرد اجتماعی موثرتری برخوردار است و به صورت مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. تئاتر در رخدادهایی مثل انقلاب یا جنگ نقشی فعال دارد؛ از یکسو اندیشه‌ها و آرمان‌های یک جامعه را منتشر می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز رخدادهای بزرگ باشد."



این استاد دانشگاه اظهار داشت: "متأسفانه هنر تئاتر نتوانسته آنطور که باید وظیفه خود را در قبال انقلاب و دفاع مقدس به انجام رساند. هنرهای نمایشی در جامعه ما نسبت به سایر جوامع نهادینه نشده و نتوانسته جای خود را باز کند. همچنین این هنر نیازمند شرایط ویژه برای اجراست. برخی هنرمندان در زمان جنگ به واسطه درگیری با مسائل روز جامعه و مسئله مهمی مثل دفاع مقدس بدون استفاده از تکنیک‌های اثربخش با تئاتر روحیه مقاومت و سلحشوری را در مردم ایجاد می‌کردند. گروهی دیگر هم توجهی به این امر نداشتند و آثاری بی‌ارتباط با جنگ و انقلاب می‌ساختند."



سرسنگی در خاتمه با اشاره به تداوم برپایی همایش فجرآفرینان عاشوریی خاطر نشان کرد: "از آن جهت که چنین همایش‌هایی روی موضوعات ارزشی تکیه می‌کند بسیار تأثیرگذار است و غبار فراموشی را از وقایع مهم کشورمان می‌زداید و چهره واقعی انقلاب و دفاع مقدس را به مردم و خصوصاً جوان‌ها معرفی می‌کند و آنها را با مبانی انقلاب و جنگ آشنا می‌سازد."



دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی به همت دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت30/9 صبح روز یکشنبه 29 بهمن در تالار وحدت برگزار می شود.

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