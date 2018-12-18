بررسی بیش از ۱۶۰۰ اثر در جایزه مهرگان/اعلام اسامی هیات داوران

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جایزه مهرگان با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد این جایزه در سال جاری و اعلام آخرین وضعیت برگزاری این رویداد ادبی باسابقه در ایران پرداخت.

در این گزارش عملکرد ۹ گروه کاری شاکل ۶ گروه در بخش مهرگان ادب و ۳ گروه در بخش مهرگان علم به آگاهی علاقه‌مندان به ادبیات و محیط زیست رسیده است.

همچنین در گزارش دبیرخانه مهرگان به نحوه برگزاری جایزه مهرگان طلایی (مهرگان مهرگان‌ها) و جایزه مهرگان ادب خارج از کشور (رمان‌ها و مجموعه داستان‌های نوشته شده به زبان فارسی در خارج از ایران) که برای نخستین بار برگزار می‌شود اشاره شده است.

بنا به گزارش دبیرخانه جایزه تا آذرماه ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۲۰ عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه مهرگان رسیده که از میان آن‌ها در بخش مهرگان ادب تعداد ۶۹۸ عنوان رمان یا مجموعه داستان چاپ اول سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط دبیرخانه جایزه تأیید شده و در چرخه داوری مهرگان ادب قرار گرفته است.

در بخش مهرگان علم نیز تعداد ۶۷ عنوان کتاب علمی- زیست‌محیطی پس از تأیید دبیرخانه در اختیار هیأت داوران جایزه مهرگان علم قرار گرفته است. ارسال آثار در هر دو بخش ادب و علم تا پایان سال ۱۳۹۷ از سوی نویسندگان و ناشران ادامه خواهد داشت.

دبیرخانه جایزه مهرگان به نقل از علیرضا زرگر مدیر جایزه اعلام کرد به رغم ۹ ماه فعالیت مداوم و مرحله به مرحله هیأت‌های داوری به دلیل تعداد بالای آثار منتشر شده هنوز کار داوری آثار به نیمه هم نرسیده است.

مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تغییر در هیأت‌های داوری و اضافه شدن داوران جدید، از حضور بیش از سی چهره برجسته ادبیات و علم در هیأت‌های داوری جایزه مهرگان خبر داده است.

در دوره‌های نوزدهم و بیستم جایزه مهرگان ادب هلن اولیائی‌نیا و پروین سلاجقه دو چهره شناخته شده ادبیات معاصر به جمع داوران پیوسته و در کنار جواد اسحاقیان، حسین آتش‌پرور، لیلا صادقی، سیاوش گلشیری و ابوالفضل حسینی، ۷ داور مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب را تشکیل می‌دهند. داوری مرحله مقدماتی این بخش را نیز جواد پویان (صیقلی)، مانی پارسا (شریفی)، سودابه سلگی، آرزو چربدست و علی منهاج به عهده دارند.

علیرضا زرگر با قدردانی از مهدی غبرائی داور هشت دوره و علیرضا سیف‌الدینی داور ده دوره جایزه مهرگان ادب به این نکته اشاره کرد که این دو داور قدیمی جایزه مهرگان، این دوره در جمع داوران مهرگان ادب (بخش رمان و داستان کوتاه) حضور ندارند، ولی در کنار ۷ داور دیگر که از میان داوران ادوار گذشته جایزه مهرگان ادب انتخاب شده‌اند، ترکیب ۹ نفره هیأت داوران جایزه «مهرگان طلایی» را تشکیل می‌دهند. داوران مهرگان طلایی از میان رمان‌های برگزیده یا تحسین و تقدیر شده در طول دوره بیست ساله برگزاری جایزه مهرگان (سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷) یک رمان را به عنوان برگزیده جایزه مهرگان طلایی انتخاب و معرفی کنند. هیأت داوران جایزه مهرگان طلایی از چهره‌های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران بوده و هر یک چند دوره در جایزه مهرگان ادب داوری کرده‌اند.

صفدر تقی‌زاده، گلی امامی، عنایت سمیعی، ثریا قزل ایاغ، مهدی غبرایی، پروین سلاجقه، مژده دقیقی، علیرضا سیف‌الدینی و یک داور دیگر که در بهار سال آینده به جمع داوران خواهد پیوست، هیأت داوران جایزه مهرگان طلایی را تشکیل می‌دهند. عنایت سمیعی که طی سال‌های اول فعالیت مهرگان ادب دبیر و داور این جایزه بوده، در نخستین دوره جایزه مهرگان طلایی نیز دبیری هیأت داوران را به عهده خواهد داشت.

جایزه مهرگان طلایی مطابق آیین‌نامه اعطای جوایز مهرگان، هر ده سال یک بار به یک رمان، یک مجموعه داستان و یا یک کتاب علمی تعلق خواهد گرفت. نخستین دوره جایزه مهرگان طلایی در بخش رمان برگزار می‌شود و به دلیل عدم برگزاری این جایزه در دهه اول، رمان‌های برگزیده مهرگان ادب در طول بیست ساله گذشته داوری خواهد شد.

مدیر جایزه مهرگان با قدردانی از اسماعیل عباسی و کاوه فیض‌اللهی دو نویسنده و پژوهشگر محیط زیست و از داوران دوره قبل جایزه مهرگان علم، که به دلیل انتشار کتابشان در این دوره، مطابق آیین‌نامه جایزه مهرگان امکان حضور در جمع داوران مهرگان علم را نداشته‌اند، از پیوستن اسماعیل کهرم و زهرا قلیچی‌پور به جمع داوران مهرگان علم خبر داد. این دو چهره نام‌آشنای عرصه علم و محیط زیست ایران در کنار اسکندر فیروز، هوشنگ ضیائی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش و مژگان جمشیدی ۷ داور این دوره جایزه مهرگان علم را تشکیل می‌دهند.

به گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان، نخستین دوره جایزه مهرگان ادب برای نویسندگان خارج از کشور که به زبان فارسی رمان یا مجموعه داستان نوشته‌اند، در پاییز ۱۳۹۸ برگزیدگان خود را خواهد شناخت. ۵ داور از میان منتقدان و نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور در دو بخش رمان و مجموعه داستان به داوری آثار می‌پردازند. در نخستین دوره این جایزه، آثار نویسندگانی که کتاب آن‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی برای اولین بار چاپ و توزیع شده است، شرکت داده می‌شود.

فعالیت دبیرخانه جایزه مهرگان برای گردآوری آثار چاپ شده در خارج از کشور از فروردین‌ماه امسال آغاز شده و در دی‌ماه خاتمه خواهد یافت.

جزییات بیشتر در مورد جایزه مهرگان ادب برای نویسندگان خارج از ایران، اسامی داوران، زمان و مکان برگزاری آن در خارج از کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است که در این دوره در بخش مهرگان ادب، جایزه یک عمر تلاش در عرصه نوشتن و در بخش مهرگان علم جایزه یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست به روال سال‌های گذشته برگزیده خود را انتخاب و معرفی خواهد کرد. همچنین انتخاب برترین تشکل مردم‌نهاد نیز در برنامه کار هیأت داوران مهرگان علم قرار دارد. تشکل‌های مردم‌نهاد از سراسر ایران چنانچه تا کنون خلاصه فعالیت خود را به دبیرخانه جایزه مهرگان علم ارسال نکرده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۷ برای ارسال ویدیوی کوتاه و شرح مختصر فعالیت خود مهلت دارند.