ایرانی ها هنوز حمایت دنیا از صدام را فراموش نکرده اند / آرزوی آمریکا برای معامله ایران بر سر برنامه هسته ای محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پریزم،"ری تاکیه" گفت : برای کهنه سربازان ایرانی، خاطرات جنگ عراق علیه ایران - از جمله این حقیقت که دنیا با جنایات جنگی صدام حسین علیه ایران همدست بود، هنوز تازگی دارد.

این کارشناس آمریکایی افزود: خاطرات جنگ این نظریه ملی گرایانه را تقویت می کند که ایران نباید به درخواست های آمریکا برای توقف برنامه غنی سازی هسته ای خود، توجه کند.

وی که در نشست کنگره سخن می گفت، خاطر نشان کرد: آمریکا باید در تعامل با ایران، بر دیپلماسی تمرکز داشته باشد.

این عضو شورای روابط خارجی با وجودی که ایران تاکید کرده است به دنبال دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز است، مدعی شد: "بلند پروازی درباره (داشتن) سلاحهای هسته ای، توسط ایرانی که اخیرًا جنگ زده بوده، ریشه در آرزوی این کشور برای خودکفایی دارد."

وی افزود: "ایران به عنوان کشوری که در تاریخ خود دخالت بیگانگان را تجربه کرده و معاهده های تحقیر کننده گوناگونی به آن تحمیل شده، به شدت درباره حق حاکمیت ملی خود حساس است.

به عقیده تاکیه به همین سبب احتمال تحقق آرزوی آمریکا در این مورد که ایران علاقه داشته باشد تا درباره موضوع هسته ای خود، معامله کند، کم است.