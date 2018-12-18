روابط خوب و مستحکمی با قطر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صباح خالد الحمد الصباح» وزیر خارجه کویت و معاون نخست وزیر این کشور در حاشیه مراسم روز ملی قطر در سفارتخانه این کشور گفت: روابط کویت و قطر مستحکم است و هر دو ملت از این روابط حمایت می کنند.

«خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت نیز تاکید کرد: ما به برادرانمان در قطر به مناسبت دستاوردهای بزرگ آنها تبریک می گوییم و خواهان تقویت روابط با آنها هستیم.

این در حالی است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان روابط خود را با قطر به بهانه حمایت دوحه از تروریسم قطع کرده اند.