  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

وزیر خارجه کویت:

روابط خوب و مستحکمی با قطر داریم

روابط خوب و مستحکمی با قطر داریم

وزیر خارجه کویت در جریان مراسم روز ملی قطر در این کشور بر عمق روابط کشورش با دوحه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «صباح خالد الحمد الصباح» وزیر خارجه کویت و معاون نخست وزیر این کشور در حاشیه مراسم روز ملی قطر در سفارتخانه این کشور گفت: روابط کویت و قطر مستحکم است و هر دو ملت از این روابط حمایت می کنند.

«خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت نیز تاکید کرد: ما به برادرانمان در قطر به مناسبت دستاوردهای بزرگ آنها تبریک می گوییم و خواهان تقویت روابط با آنها هستیم.

این در حالی است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان روابط خود را با قطر به بهانه حمایت دوحه از تروریسم قطع کرده اند.

کد مطلب 4488383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه