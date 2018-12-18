انتقاد از تخصیص اعتبارات اندک به حوزه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قراری صبح سه شنبه در همایش ۵۰ ‌سالگی تئاتر شهرستان بافت و تجلیل از پیشکسوتان تئاتر شهرستان بافت با اشاره به بزرگ‌ترین ویژگی شهرستان بافت نیروی انسانی است، اظهار داشت: خانه هنرمندان قرار است نهاد صنفی و متکی به آرای خرد جمعی جامعه هنری باشد.

وی ادامه داد: در ماه‌های آینده خانه هنرمندان شهرستان بافت تشکیل می‌شود که وظیفه‌اش مطالبه گری زیرساخت‌های توسعه هنر است که از آن جمله می توان به بخش‌های امکانات فیزیکی، برنامه‌ریزی و تدبین برنامه‌ها به‌عنوان مشاوره تخصصی برای دولت و حمایت صنفی برای احقاق حقوق هنرمندان اشاره کرد.

وی گفت: بخش نمایش صندوق توسعه تئاتر را ایجاد کرده‌ایم که هدفش عبور تئاتر استان کرمان از نیمه حرفه ای به حرفه‌ای است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمان با بیان اینکه اجراهای مداوم آثار نمایشی در طول سال در پلاتوها برای مردم فراهم می شود؛ گفت: متأسفانه در برنامه‌ریزی توسعه دولت معمولاً کمترین منابع را بخش فرهنگ و هنر تخصیص می‌دهد.