شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی در زاهدان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس،"پطر بوریان" نماینده دائم اسلواکی در شورای امنیت که کشورش در حال حاضر ریاست این شورا را بر عهده دارد، اعلام نمود که به درخواست مقام های ایرانی، شورای امنیت انفجار تروریستی روز پنجشنبه را که در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست، محکوم نمود.

بر اساس این بیانیه،"اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر تکرار می کنند که هیچ هدفی نمی تواند توسل به اقدامات خصمانه تروریستی را توجیه کند".

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت یافتن و محاکمه نمودن عوامل این انفجار تاکید نموده و به خانواده های قربانیان این اقدام تروریستی و ملت ایران تسلیت گفتند.

روز چهارشنبه "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد، حمله تروریستی در ایران را که در اثر آن 13 نفر به شهادت رسیدند، محکوم نمود.

در این انفجار روز 24 بهمن ماه رخ داد یک خودروی سواری که در آن مواد و تجهیزات منفجره کار گذاشته بود، در لحظه ای که اتوبوس متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کنار آن رد می شد، منفجر شد.