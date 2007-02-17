سرودهای انقلابی از دل شعارهای مردم می جوشید

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد گلریز، خواننده سرودهای انقلابی ضمن بیان این مطلب درباره تاریخچه موسیقی انقلاب گفت : چندماه قبل از پیروزی انقلاب من و احمدعلی راغب (آهنگساز سرودهای انقلابی)هم با توجه به شعارهای مردمی، ترانه هایی در وصف شور و هیجان مردم برای انقلاب می ساختیم.

وی در ادامه به نقش رادیو در شکل گیری و ساخت سرودهای انقلاب اشاره کرد و گفت : در آن دوران رادیو تنها رسانه ای بود که در اشاعه فرهنگ انقلاب نقش داشت. تا اینکه با فعالیت مجدد مرکزحفظ و اشاعه موسیقی به مدیریت محمدرضا لطفی، ساخت سرودهای انقلابی پا گرفت. نقطه عطف موسیقی انقلابی سرود "مطهر" با شعری از حمید سبزواری و آهنگسازی فریدون شهبازیان در وصف شهید مرتضی مطهری ساخته شد.

وی که در سومین روز از همایش هنر انقلاب سخن می گفت، افزود: این مسیر در طول 8 سال دفاع مقدس ادامه پیدا کرد و بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان بدون چشمداشت مالی، آثار ارزنده ای را خلق کردند ؛ این روند ادامه داشت تا اینکه با ساخت سرود و آلبوم "دریغا" با شعر "حمید سبزواری" و آهنگسازی "محمدعلی شکوهی"، -پس ازرحلت امام خمینی (ره)- جریان سرودهای انقلابی کمرنگ شد.

خواننده سرودهای انقلابی در پایان به هجوم تبلیغات بر ضد سرودهای انقلابی اشاره کرد و گفت : از اواخر دهه شصت به بعد، تبلیغات سوء علیه سرودهای انقلابی شدت گرفت که با بی توجهی مسئولین وقت، این نوع موسیقی به انزوا کشیده شد.