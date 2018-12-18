  1. استانها
  2. تهران
۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران خبر داد؛

جلسه نمایندگان اعضای شورای شهر و مجلس با استاندار و شهردار تهران

جلسه نمایندگان اعضای شورای شهر و مجلس با استاندار و شهردار تهران

ری- دبیر مجمع نمایندگان استان تهران از جلسه واحد راهبردی نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای شهر تهران با استاندار و شهردار جدید این شهر در روز پنج شنبه خبر داد.

محسن علیجانی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه ای با حضور واحد راهبردی اعضا ۵۱ نفره شامل ۳۰ نماینده تهران، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس و ری و ۲۱ عضو شورای شهر تهران با پیروز حناچی شهردار و انوشیروان محسنی بندپی استاندار جدید تهران خبر داد و افزود: این جلسه پنج شنبه ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران نیز حضور خواهد داشت.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران گفت: این واحد راهبردی از ۳ نماینده مجلس شورای اسلامی شامل محمد علی وکیلی، بنده و فتحی و نیز ۳ عضو شورای اسلامی شهر تهران شامل محسن هاشمی رییس شورای شهر، امینی و رسولی تشکیل شده است.

وی گفت: این جلسه در جهت هماهنگی و تعامل بیشتر در خصوص ارائه خدمات بیش از پیش به مردم و نیز رفع معضلات و چالش های موجود در شهر و استان تهران است.

کد مطلب 4488558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه