جلسه نمایندگان اعضای شورای شهر و مجلس با استاندار و شهردار تهران

محسن علیجانی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه ای با حضور واحد راهبردی اعضا ۵۱ نفره شامل ۳۰ نماینده تهران، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس و ری و ۲۱ عضو شورای شهر تهران با پیروز حناچی شهردار و انوشیروان محسنی بندپی استاندار جدید تهران خبر داد و افزود: این جلسه پنج شنبه ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران نیز حضور خواهد داشت.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران گفت: این واحد راهبردی از ۳ نماینده مجلس شورای اسلامی شامل محمد علی وکیلی، بنده و فتحی و نیز ۳ عضو شورای اسلامی شهر تهران شامل محسن هاشمی رییس شورای شهر، امینی و رسولی تشکیل شده است.

وی گفت: این جلسه در جهت هماهنگی و تعامل بیشتر در خصوص ارائه خدمات بیش از پیش به مردم و نیز رفع معضلات و چالش های موجود در شهر و استان تهران است.