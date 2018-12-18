تاکید پیامبر (ص) رشد علم، فرهنگ و ادب در جامعه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح مجموعه مذهبی و فرهنگی و نماز خانه خوابگاه شهید آیت الله اشرفی اصفهانی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: پیامبر (ص) در یک دستورالعملی که به نماینده اعزامی خود به یمن داده بود فرموده اند که اولین ماموریت تو دعوت مردم به قرآن است و دیگری توسعه علم ، فرهنگ و ادب مردم است.

وی افزود:پیامبر اعظم (ص) به هر شهری که پا می گذاشتند اول مسجد بنا و آنجا را مرکز همه امور می داشتند و همواره بر گسترش علم و آادب زندگی تاکید می کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: این برای اسلام و حکومت اسلامی یک افتخار است که 1400 سال پیش که همه حکومت ها علم را فقط مخصوص دربار خود می دانستند در حکومت اسلامی پیامبر (ص) گسترش علم بین عامه مردم یکی از ارکان حکومت بوده است.

وی گفت: دانشجویان نیز باید بتوانند برای حفظ عظمت اسلام در زمان نماز اجتماعات بزرگ تشکیل دهند که همین اجتماعات است که اسلام را حفظ می کند.