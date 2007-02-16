عملیات کانال کشی قنوات 93 روستا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ صفر علی اسماعیلی افزود: این پرژه با هدف آبرسانی به مزارع و اراضی کشاورزی روستاهای استان و جلوگیری از خشکسالی و ضایع شدن محصولات کشاورزی در قالب طرح هجرت بسیج سازندگی صورت گرفته و تلاش می شود تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی خشکسالی و کمبود آب جهت تامین نیازهای کشاورزی و زارعت را از مشکلات عمده کشاورزان این استان عنوان کرد و گفت: با اعتبار 800 میلیون تومانی که از طرف ستاد حوادث غیر مترقبه تامین شده است ، تلاش داریم با کانال کشی و لوله گذاری چاه ها و قنوات ، کمبود آب کشاورزی روستاهای استان را جبران کنیم.

اسماعیلی ، حفاظت و نگهداری 100 هکتار از جنگل های خراسان جنوبی توسط جوانان بسیجی را ، از دیگر فعالیت های اردوهای هجرت بسیج سازندگی در سال جاری اعلام کرد.