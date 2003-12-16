عراق مسئول حمله شيميايي به حلبچه نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام اين روزنامه در شماره امروز خود ضمن اشاره به سخنراني بوش در رابطه با دستگيري صدام نوشت : صدام كه هم اكنون به ادعاي مقامات آمريكايي دربازداشت سربازان آمريكايي در عراق به سر مي برد ، ضمن تاكيد بسيار براين موضوع كه خود وي مسئول حملات بر عليه نيروهاي آمريكايي است ادعا كرد :" كشوري كه در سال 1987 در حلبچه با بمب شيميايي كردها را هدف قرار داد عراق نبود بلكه ايران بود."

وي گفت :" مسئوليت قتل عام كردها در حلبچه به عهده ايران است و عراق هيچگونه سلاح كشتار جمعي ندارد."

صدام در ادامه ادعاهاي خود در رابطه با حمله عراق به كويت گفت :" كويت جزء لاينفك عراق است و به اراضي عراق تعلق دارد .

وي به اين سوال كه چرا زمانيكه نيروهاي آمريكايي براي دستگيري وي وارد شدند با وجود اينكه مسلح بود واكنش نشان نداد ، چيزي نگفت.

از سوي ديگر به نوشته اين روزنامه تعدادي از مسئولين آمريكايي گفته اند صدام در آن لحظه از سربازان آمريكايي خواست به وي شليك نكنند و گفت : من صدام حسين هستم . من رئيس جمهور عراق هستم . من مي خواهم مذاكره كنم .

سربازان آمريكايي درپاسخ به وي گفتند : جرج بوش به تو سلام مي رساند .

ژنرال روي آدرنو فرمانده نيروهاي پياده نظام چهارم آمريكا درعراق گفت :" دستور صادر شده بود كه صدام را دستگير كنيد و در صورت نياز او را بكشيد . ما اصلا تصور نمي كرديم دستگير وي به اين سهولت باشد. "

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