به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی تبصرههای بودجهای و غیربودجهای لایحه بودجه سال 1386 کل کشور اعلام کرد: حکم بودجهای باید دارای ویژگیهایی از قبیل یک ساله بودن، در اجرای بودجه مورد نیاز بودن ، بر اساس قوانین موضوعه از اختیارات قوه مجریه نبودن و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را اصلاح نکردن باشند، در حالی که بسیاری از احکام تبصرههای لایحه بودجه فاقد چنین ویژگیهایی هستند و از این جهت غیر بودجهای یا زائد به شمار میروند.
مرکز پژوهشها سپس عمدهترین آسیبهای احکام تبصرههای لایحه بودجه 1386 را بر شمرد و افزود: درخواست مجوز برای وصول منابع مالی تازه، دائمی شدن ماهیت برخی از احکام و قرار داشتن در محدودة اختیارات دولت از جمله آسیبهای عمده این لایحه به شمار میروند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه همچنین ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که پارهای از احکام و تبصرهها غیربودجهای هستند و با این وصف برخی قوانین را اصلاح میکنند که در اجرای بودجه موثرند و اصلاح آنها تا پایان سال 1385 متصور نیست.
مرکز پژوهشها در همین زمینه خاطرنشان ساخت که نمایندگان محترم مردم در مجلس میتوانند دولت را موظف کنند که در طول سال 1386 نسبت به اصلاح قوانین مرتبط اقدام کند تا در سنوات بعد فقط احکام بودجهای در لایحه بودجه آورده شوند.
مرکز پژوهش های مجلس:
بسیاری از احکام تبصرههای لایحه بودجه 86 غیربودجهای و زائد است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بسیاری از احکام تبصرههای لایحه بودجه را غیربودجهای و زائد دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی تبصرههای بودجهای و غیربودجهای لایحه بودجه سال 1386 کل کشور اعلام کرد: حکم بودجهای باید دارای ویژگیهایی از قبیل یک ساله بودن، در اجرای بودجه مورد نیاز بودن ، بر اساس قوانین موضوعه از اختیارات قوه مجریه نبودن و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را اصلاح نکردن باشند، در حالی که بسیاری از احکام تبصرههای لایحه بودجه فاقد چنین ویژگیهایی هستند و از این جهت غیر بودجهای یا زائد به شمار میروند.
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