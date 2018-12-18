روایت «ننگ ابدی» در شبکه افق

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه مستند «ننگ ابدی» درباره نقض حقوق بشر در زندان گوانتانامو، سه شنبه ۲۷ آذر از شبکه افق پخش می شود.

مجموعه مستند «ننگ ابدی» بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم پرداختن به مثال های متعدد نقض حقوق بشر توسط دولت ایالات متحده، پیرامون حوادث تاریخی با همین موضوع در سراسر جهان، ساخته شده است؛ مستندی که در هر قسمت به برخی نمونه های این جنایات اشاره می کند.

در دومین قسمت که با عنوان «در قلمرو شیطان» روی آنتن می رود، شاهد روایتی دیگر از یک جنایت دولت آمریکا خواهیم بود.

اوایل دهه ۷۰ میلادی پایگاه دریایی آمریکایی در خلیج گوانتانامو برای اسکان پناهندگان کوبایی و هائیتی مورد استفاده قرار می گرفت، پناهندگانی که اجازه ورود به خاک آمریکا یا بازگشت به زادگاه خود را نداشتند.

این ماجرا تا دهه ۹۰ ادامه یافت تا اینکه یکی از قضات آمریکایی حکم به غیرقانونی بودن این کار داد و به دنبال آن در اواخر سال ۱۹۹۵ تمام پناهندگان مجبور به ترک گوانتانامو شدند اما زمان زیادی نگذشت که نام گوانتانامو بر سر زبان ها افتاد، پایگاهی که آمریکا از آن به عنوان زندانی مخوف استفاده می کرد.

تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه مستند را سهراب فاضلیان بر عهده داشته است که دومین قسمت آن سه شنبه ۲۷ آذر ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق روی آنتن می رود.

تکرار «ننگ ابدی» هم برای پخش در ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه در نظر گرفته شده است.