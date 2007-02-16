کتاب "بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مباحثی تربیتی درباره جوانان است که عمده آن بر تجزیه و تحلیل سیره و گفتار معصومین استوار است .

در تبیین اندیشه های تربیتی اسلام رویکردها و گرایشهای گوناگونی به چشم می خورد، برخی می کوشند تا با طرح دیدگاههای نوین تعلیم و تربیت شواهد و مؤیداتی از متون دینی برای آنها ارئه کنند . برخی دیگر بیشتر توجه خود را به گزارشها و آموزه های دینی معطوف داشته اند ولی کمتر تحلیل تبیینی از این گزاره ها به عمل آورده اند، برخی نیز از نگاه تخصصی و دقیق به این مهم فاصله گرفته و مباحث خود را در قالب تبیینهای عامیانه و عرفی ارائه کرده اند نه به زبان علمی، عمیق و مستدل .

در این کتاب تلاش شده تا در طرح مباحث تربیت اسلامی رویکردی ارائه شود که دست کم از رویکردهای دیگر متفاوت باشد . در رویکرد حاکم بر این کتاب اصل بر بهره گیری از متون دینی و سعی بر این است که نخست به قدر وسع تمامی گزاره های مرتبط با یک موضوع از متون دینی استخراج شود . آنگاه نوبت به برداشتها می رسد در این باره آنچه تاکنون به گونه ای بایسته و شایسته مورد توجه قرار نگرفته کوشش در جهت دریافت و استخراج پیامها و برداشتهای متعدد از یگ گزاره و بسنده نکردن به مدلول مطابقتی است .

مطالب این کتاب در دو بخش ارائه شده است، بخش اول مباحثی درباره تربیت جوانان و نوجوانان را در بر دارد که نوعی نظام بخشی به پیام روایات و برداشتهای ما از آنها و ربط و ارتباط منطقی میان آنهاست و بخش دوم نیز مجموعه روایات جوانان به همراه ترجمه فارسی و برداشتهایی که می توان از مدلول مطابقی، تضمنی و یا التزامی آنها داشت ارائه شده است .