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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد:

شناسایی۳۵۵واحد صنفی فاقد پروانه کسب در هرمزگان

شناسایی۳۵۵واحد صنفی فاقد پروانه کسب در هرمزگان

بندرعباس - معاون نظارت،بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: تعداد شش هزار و ۶۶۵ مورد بازرسی در نیمه اول طرح پایش مشهود بازار در هرمزگان بازرسی که۳۵۵واحد فاقد پروانه کسب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش گفت: با توجه به اجرای طرح نظارتی مشهود بازار در استان هرمزگان در نیمه اول اجرای طرح مذکور در استان شش هزار و ۶۶۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی توسط بازرسان سازمان و همچنین گشت های مشترک با اداره کل تعزیرات حکومتی به عمل آمد.

وی افزود: از این تعداد بازرسی تعداد ۵۵۶ پرونده تخلف و مجموع یک هزار و ۱۴ مورد تخلف کشف شده به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان با اشاره به ایجاد ۴ پایگاه سیار رسیدگی به شکایات مردمی مستقر در بندرعباس به آدرس های، انتهای خیابان آزادگان، چهار راه نخل ناخدا،ضلع جنوبی مجتمع تجاری زیتون و بلوار ساحلی ضلع شرقی پارکینگ صدف گفت: تا کنون بازرسان تعداد ۳۵۵ واحد صنفی فاقد پروانه کسب و ۴۶۰ واحد صنفی فاقد کارت مباشرت در شهرستان بندرعباس را شناسایی کرده اند.

وی افزود: ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن گویای ۱۲۴ آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت‌های مردمی از واحدهای صنفی متخلف است.

کد مطلب 4488643

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