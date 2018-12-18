به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوود پرهیزگار، سرپرست تیم فوتسال زیر ۲۰ سال گفت: دو مرحله اردوی استعدادیابی در تاریخ های ۱۰ تا ۱۳ دی و ۱۹ تا ۲۳ دی ماه برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان مد نظر کادر فنی د راختیارشان قرار گیرد و پس از آن از بهمن ماه نفراتی که در اردوی استعدادیابی انتخاب شدند با نفرات قبلی تیم ملی در اردو حضور خواهند داشت و تمرینات اصلی خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کنند.

وی در ادامه بیان کرد: فدراسیون چین تایپه از ایران برای حضور در تورنمنت فوتسال که با حضور تیم های ژاپن، تایلند، ایران و چین تایپه برگزار می شود دعوت کرده و اقدامات حضور در این تورنمنت را نجام می دهیم. اوایل اردیبهشت ماه در چین تایپه این تورنمنت برگزار می شود که بدون شک به امادگی و تجربه بالای بازیکنان کمک بسزایی خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال گفت:در این رده همه کشورها تیم ندارند و انجام بازی دوستانه سخت خواهد بود. بر همین اساس تلاشمان این است که از فرصت به دست آمده بهترین استفاده را ببریم.

وی در پایان گفت: قطعا با توجه به مهم بودن بازیهای آسیایی، بازیکنان نیازمند بازی دوستانه هستند و درصدد آن هستیم تا چند بازی تدارکاتی داشته باشیم تا با آمادگی کامل به مسابقات اعزام شویم.