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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال در تورنمنت چین تایپه شرکت می‌کند

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال در تورنمنت چین تایپه شرکت می‌کند

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران سال آینده در تورنمنت چهارجانبه چین تایپه شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوود پرهیزگار، سرپرست تیم فوتسال زیر ۲۰ سال گفت: دو مرحله اردوی استعدادیابی در تاریخ های ۱۰ تا ۱۳ دی و ۱۹ تا ۲۳ دی ماه برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان مد نظر کادر فنی د راختیارشان قرار گیرد و پس از آن از بهمن ماه نفراتی که در اردوی استعدادیابی انتخاب شدند با نفرات قبلی تیم ملی در اردو حضور خواهند داشت و تمرینات اصلی خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کنند.

وی در ادامه بیان کرد: فدراسیون چین تایپه از ایران برای حضور در تورنمنت فوتسال که با حضور تیم های ژاپن، تایلند، ایران و چین تایپه برگزار می شود دعوت کرده و اقدامات حضور در این تورنمنت را نجام می دهیم. اوایل اردیبهشت ماه در چین تایپه این تورنمنت برگزار می شود که بدون شک به امادگی و تجربه بالای بازیکنان کمک بسزایی خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال گفت:در این رده همه کشورها تیم ندارند و انجام بازی دوستانه سخت خواهد بود. بر همین اساس تلاشمان این است که از فرصت به دست آمده بهترین استفاده را ببریم.

وی در پایان گفت: قطعا با توجه به مهم بودن بازیهای آسیایی، بازیکنان نیازمند بازی دوستانه هستند و درصدد آن هستیم تا چند بازی تدارکاتی داشته باشیم تا با آمادگی کامل به مسابقات اعزام شویم.

کد مطلب 4488663

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