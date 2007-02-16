دو کتاب در نشست مشترک والس و روزی روزگاری نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان "عسگر گریز" نوشته محمد آصف سلطان زاده نویسنده افغانی مقیم دانمارک است. این کتاب را برای اولین بار نشر نی در سال جاری منتشر کرده است .

از سلطان زاده پیش از این 3 کتاب دیگر در ایران به چاپ رسیده است و نخستین کتاب او برنده جایزه بنیاد گلشیری شده است. منتقدان این کتاب عنایت سمیعی - منتقد و نویسنده - و همچنین سپیده جدیری، شاعر و منتقد ادبی خواهند بود.

کتاب "سپس آن جاده مارپیچ" نوشته الهام وحیدنیا است و این کتاب را نشر ثالث در سال جاری منتشر کرده است. فتح الله بی نیاز، و طلا نژادحسین - منتقد ونویسنده -به نقد وبررسی این کتاب می پردازند.

این سلسله نشست ها از سوی سایت ادبی والس و جایزه روزی روزگاری برپا می شود که به بررسی و نقد کتاب های رمان و مجموعه داستان های منتشر شده در سال 1385 اختصاص دارد.

این نشست ها روز یکشنبه 29 بهن ماه سال جاری 18-20 در فرهنگسرای هنر (ارسباران) به آدرس سید خندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.