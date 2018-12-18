پخش مستند «صیادان پزم» از «گنجینه» شبکه مستند

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف شهپرراد تهیهکننده «گنجینه» درباره قسمت جدید این مجموعه گفت: در گذشته نهچندان دور قوانین شکار به سفت و سختی امروز نبود، همچنین سازمانهای مرتبط با شیلات و محیطزیست هم اهمیت کمتری برای حفظ گونههای جانوری در حال نابودی قایل بودند. همین امر باعث شده بود صیادی سنتی، جذابیت ویژهای برای مستندسازان پیدا کند.
شهپرراد عنوان کرد: در یکی از قسمتهای گذشته «گنجینه» مستندِ «صید کولی کر» ساخته حمید احمدی لاری یکی از نمونههای بسیار خوب اینگونه فیلم را باهم دیدیم؛ مستندی که به شکار ماهی غولپیکری در جزیره سلخ قشم میپرداخت. از دیگر مستندهای مهمی که در این زمینه ساختهشده مجموعه «صیادان بلوچ» ساخته فرهاد ورهرام است. این مجموعه ۴ قسمتی به تفصیل به زندگی صیادان در حاشیه دریای عمان میپردازد.
وی ادامه داد: در برنامه این هفته نیز به سراغ فیلمی مشابه میرویم، «صیادان پزم» ساخته حجت فروغی که در اوایل دهه شصت به زندگی ماهی گیران پزم از توابع کنارک در استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. پزم طیاب روستایی از توابع بندر کُنارک است که در شمال غرب خلیج چابهار قرار دارد. این روستا از مراکز مهم صید ماهی در کشور و یکی از مرکز گردشگری داخلی است، «صیادان پزم» با مقدمهای درباره خود شهر چابهار آغاز میشود و در ادامه به پزم و پس از آن به همراه یک گروه صیاد به دریای عمان میرود.
این مستندساز در ادامه سخنان خود بیان کرد: ۲ فیلم «صیادان پزم» و «صید کولی کر» در نگاه اول به نظر مشابه میرسند اما در عمل تفاوتهای چشمگیری دارند. «صید کولی کر» تماماً به روند شکار ماهی غولپیکر میپرداخت و همهچیز آن سفر و شکار بود. «صیادان پزم» هم همانطور که از نامش برمیآید درباره مردمی است که به شکار ماهی میروند.
شهپرراد بابیان اینکه «صیادان پزم» وجه مردمنگاری برجستهای دارد، تصریح کرد: از مقایسه اوضاع و احوال منطقه در زمان ساخت این مستند با وضعیت موجود به اطلاعات مهمی درباره این منطقه از کشور میرسیم مثلاً متوجه میشویم که جمعیت روستای پزم از زمان ساخت فیلم تا آخرین سرشماری در سال ۹۵ از ۱۲۰۰ به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است. حالآنکه جمعیتِ چابهار از زمان ساخت فیلم تا آخرین سرشماری از عدد ۶ هزار به ۱۰۶ هزار نفر رسیده است.
وی گفت: این فیلم از مشکلات معیشتی و زیرساختی روستای پزم نیز سخن میگوید، مشکلاتی که طبق اخبار چند سال اخیر به قوت سابق باقیاند. ضمناً «صیادان پزم» سند مهمی از چهره دیروزی چابهار به مخاطب امروزی ارایه میکند که دیدن آن برای آنهایی که در سالهای اخیر چابهار را دیدهاند میتواند جالبتوجه باشد.
برنامه «گنجینه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد چهارشنبهها حدود ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و پنجشنبهها ساعت ۹ بازپخش میشود.
این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد تولیدشده است و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را برعهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مجموعه هستند.
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