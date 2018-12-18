لزوم جدیت دستگاه های اجرایی در بحث ساماندهی متکدیان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح سه شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در زمینه معتادان متجاهر باید بهزیستی آنها را در مرکز ماده ۱۶ که مراکز اجباری هستند نگهداری و اگر لازم بود مدت نگهداری را تمدید کنند .

وی افزود: طبق آیین نامه ای که رئیس قوه قضائیه تدوین کرده باید مراقبت و حمایت هایی بعد از خروج افراد انجام شود و در اینجا هم تکالیف هر دستگاه مشخص است.

موحد با اشاره به اینکه در بحث متکدیان یا کسانی که مبادرت به کلاشی می کنند این امر جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است، گفت: اگر کسی دچار مشکل مالی بوده و فقیر است کمیته امداد وظیفه دارد از این افراد حمایت مالی و پشتیبانی انجام دهد تا مشکلات آنها حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: شهرداری متکلف ساماندهی متکدیان در سطح شهر است و هیچ یک از گروه هایی که دچار آسیب هستند بدون متولی نیستند. همه آسیب ها دارای متولی بوده و اعتباراتی برای این دستگاه ها در نظر گرفته شده است. اگر در این زمینه کاری انجام نمی شود به این دلیل است که دستگاه ها به خوبی به وظایف خود عمل نمی کنند.

موحد تصریح کرد: اتباع بیگانه متولی خاص خودش را دارد نمی دانیم گیر کار کجا است؟ یا دستگاه ها نمی توانند مسئولیت خود را انجام بدهند یا اینکه این مسئله جدی پیگیری نمی شود.

مدیرکل دادگستری استان کرمان بیان داشت: در شورای تامین استان کرمان مصوب شد چهار مرکز ماده ۱۶ در شهرستانهای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان تاسیس شود.

وی ادامه داد: مقرر شد شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه تامین اعتبار کند و بهزیستی استان اعلام آمادگی کرد که ما حاضر است این چهار مرکز را راه اندازی کند. از دیگر مصوبات شورای تامین استان کرمان راه اندازی مرکز ماده ۱۶ زنان است.

وی تصریح کرد: باید با معتادی که برای نیاز جسمانی و روانی خود تکدی گری می کند به گونه ای دیگر برخورد شود و حتما باید مرکز ماده ۱۶ به این افراد کمک کندچرا که مصادق بارز معتاد متجاهر به شمار می آیند.

موحد افزود: اگر متکدی واقعا فقیر است حتما کمیته امداد باید به این افراد کمک کند و فلسفه تشکیل کمیته امداد این است که از این نوع افراد حمایت کند تا آبروی وعزت آنها حفظ شود و مجبور نشوند کف خیابان تکدی گری کنند.

مدیرکل دادگستری استان کرمان بیان داشت: دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و همه دستگاه ها باید به وظیفه خودعمل کنند.

وی ادامه داد: اداره کل اتباع بیگانه استانداری کرمان راجع به اتباع متکدی که اتباع بیگانه هستند باید بررسی دقیقی داشته باشد و تعداد و عوامل مرتبط را با همکاری نیروی انتظامی شناسایی کند.

موحد ابراز داشت: نیروی انتظامی باید متکدیان کلاش را شناسایی کند و برای تعیین تکلیف به دادسرا معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه مجازات حبس نه تنها برای کشور بلکه تمام دنیا مصیبت بار است، تصریح کرد: در اجرای مجازات حبس دچار تناقض هستیم و نوع رفتار دچار مشکل است.

موحد گفت: اگر بخواهیم کسی را اجتماعی کنیم باید در جامعه این کار را انجام دهیم نه در زندان؛ متاسفانه الان این اتفاق دارد به ویژه برای جرائم خفیف رخ می دهد.

مدیرکل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: هدف قانونگذار در مجازات جایگزین حبس محقق نشده و دستگاه های پذیرنده مکلف هستند محکومانی را که دادگاه تعیین کرده بپذیرند و حکم دادگاه را اجرا کنند.