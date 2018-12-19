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۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۶

ذوالنور در گفتگو با مهر:

دفاع نمایندگان مجلس از افزایش بودجه دفاعی ۹۸ ضروری است

دفاع نمایندگان مجلس از افزایش بودجه دفاعی ۹۸ ضروری است

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: همه نمایندگان باید از بودجه دفاعی کشور به خوبی دفاع کنند و خواستار افزایش آن باشند.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده و در حال اصلاح است.

وی ادامه داد: اگر در برگشت لایحه بودجه و پس از اصلاحات، بودجه دفاعی سال آینده افزایش نیافته باشد، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر نمایندگان موظف هستند از بودجه دفاعی کشور به خوبی و جانانه دفاع کنند تا افزایش پیدا کند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس خاطرنشان کرد: همه نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به بودجه دفاعی کشور داشته باشند و مساله مهم دفاع از کشور را در اولویت خود قرار دهند.

کد مطلب 4488751
زهرا علیدادی

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