دفاع نمایندگان مجلس از افزایش بودجه دفاعی ۹۸ ضروری است

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: هنوز لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده و در حال اصلاح است.

وی ادامه داد: اگر در برگشت لایحه بودجه و پس از اصلاحات، بودجه دفاعی سال آینده افزایش نیافته باشد، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر نمایندگان موظف هستند از بودجه دفاعی کشور به خوبی و جانانه دفاع کنند تا افزایش پیدا کند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس خاطرنشان کرد: همه نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به بودجه دفاعی کشور داشته باشند و مساله مهم دفاع از کشور را در اولویت خود قرار دهند.