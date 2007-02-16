حضور آگاهانه ملت در راهپیمایی 22بهمن نشان از شکست دنیای غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در خطبه های این هفته نماز جمعه در شهر زنجان با تاکید براین مطلب که ملت ایران همواره در طی 28سال عمر پربرکت نظام در عرصه های مختلف ثابت کردند که ملتی استوار و نترس هستند ، افزود: دشمنان با حضور قاطع و گسترده ملت ایران فهمیدند که باحضور مردم در صحنه پایشان قطع خواهد شد و هرگز نمی توانند به چنین ملتی آسیب برسانند.

وی گفت: مردم در روز راهپیمایی 22بهمن با حضور آگاهانه و گسترده خود تمام برنامه ریزی ها و نقشه های غرب برعلیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه کردند.

حجت الاسلام واعظی ملت ایران را رکوردار شکست دادن نقشه های سران کاخ سفید در دنیا عنوان و تاکید کرد: ملت ایران در طول 28 سال عمر نظام در مقابل هزاران ترفند و نقشه شوم غرب ایستادگی کرد و توانست با حضور قاطع و آگاهانه خود با بهره گیری از رهنمودهای بنیانگداز جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب همواره پیروز وسربلند باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که ایران در گذشته حتی برای تامین نیازهای اولیه خود به غرب وابستگی کامل داشت گفت: امروز ملت ایران به همت فرزندان دانشمند خود به نقطه ای از پیشرفت رسیده که برای حمایت از دانش هسته ای خود به میدان آمده واین نتیجه حضور همیشه ملت ایران در صحنه های مختلف وعقب نشینی نکردن از اهداف متعالی خود است.

واعظی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طی28سال عمر انقلاب اسلامی به دستاوردهای مهمی در زمینه های مختلف دست یافته و دانش صلح آمیز هسته ای آخرین عقبه ای است که باید از آن عبور کنیم .

وی درادامه با اشاره به موضع گیری اخیر بوش در خصوص ایران اظهار داشت : ملت ایران نه تهدید های آمریکا را جدی گرفته و از آن می ترسد و نه سخنان اخیر بوش را باور می کند و در مقابل توطئه های غرب آگاهانه ایستادگی می کند واین حرفها را باور نمی کند ودرعین حال از آن استقبال می نماید

خطیب جمعه زنجان گفت: نظام جمهوری اسلامی نظامی صد در صد منطقی و صلح طلب است واهل ماجراجویی وفتنه نیست و همواره کوشیده در عرصه داخلی وخارجی با خویشتنداری وتوجه به مصالح ملی واسلامی خود مانع از بوجود آمدن تنش شود.

نماینده ولی فقیه وامام جمعه زنجان شیطنت های دنیای غرب در مسیر دستیابی ایران به دانش صلح آمیز هسته ای را غیرمنطقی و برگرفته ازخوی استعمار گری این دولتها عنوان و تاکید کرد: آیا پیشرفت وتوسعه یک ملت جرم است که دولت آمریکا برای ممانعت ایران از دستیابی به آن می خواهد به این کشور فشار بیا ورد.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم استان زنجان و سایر نقاط کشور در صحنه راهپیمایی22بهمن با تشکر از این حضور گفت مرد با حضور خود حمایت قاطع شان از نظام اسلامی ، دولت و دانش صلح آمیز هسته ای اعلام کردند و اینک مسئولان نیز باید برای رفع مشکلات معیشتی آنان تلاش کنند.