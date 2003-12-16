دومين همايش پژوهشگران و مديران پژوهشي بسيج برگزار شد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، در اين همايش موضوعاتي از قبيل جنبش نرم افزاري و شيوه هاي تحقيق و پژوهش در نيروي مقاومت بسيج مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

براساس اين گزارش اين همايش به منظورحمايت از محققان و مبتكران بسيجي و با هدف ايجاد انگيزه براي ارايه طرحهاي تحقيقاتي توسط بسيجيان برگزار شد.

برخي از پژوهشگران بسيجي در اين همايش در قالب ارايه مقالات تحقيقي و تخصصي خود نتايج پروژه هاي تحقيقاتي را كه تاكنون انجام داده اند، تشريح كردند.

اين گزارش حاكي است، درحاشيه اين همايش نمايشگاهي از آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي بسيجيان سراسر كشور و نمونه هايي از ابتكارات و اختراعات بسيجيان درمعرض ديد قرارگرفته است.

سردارسرتيپ بختياري رئيس مركز تحقيقات و مطالعات نيروي مقاومت بسيج دراين همايش با اشاره به فعاليتهاي پژوهشي انجام شده درنيروي مقاومت بسيج گفت: فعاليت هاي پژوهشي ما در زمينه اصلاح شيوه ها و دستيابي به راهكارهاي نوين در فعاليت بسيج بوده است.

وي اصلاح رزمايش هاي بسيج را يكي از زمينه هاي پژوهشي سال گذشته اين مركز عنوان كرد و افزود: بخشي از اين پژوهش ها نيز براي بهينه سازي امنيتي و اطلاعاتي نيروي مقاومت بسيج اختصاص يافته است.

سردار بختياري پژوهش در باره نقش نيروي مقاومت بسيج درمهار بحران هاي داخلي را از مهمترين پژوهش هاي انجام شده در اين نيروعنوان كرد و گفت: بررسي چگونگي ارتقاء دانش سياسي بسيجيان از ديگر پژوهش هاي مركز تحقيقات و مطالعات بسيج بوده است.

رئيس مركز تحقيقات و مطالعات بسيج تصريح كرد: براي توسعه و گسترش بسيج در اجتماع و برخورد و تعامل آن با مردم و آشنايي مردم نسبت به فعاليتهاي بسيج و نگرش به آن، مركزسنجش افكار تاسيس و درآن تحقيقات مفيدي به انجام رسيده است.

سردار بختياري گفت: تاكنون 28 پروژه نظرسنجي درباره برنامه ها و فعاليت هاي بسيج در مركز تحقيقات و مطالعات نيروي مقاومت بسيج انجام شده است.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر اثربخشي برنامه هاي نيروي مقاومت بسيج، افزود: نظرات مديران و فعالان سياسي را

در زمينه فعاليت ها و رسالت بسيج جمع آوري كرديم كه برخي از آن نيز به طورمكتوب منتشر شده است.

وي تشكيل شبكه پرسشگران بسيجي براي انجام بهينه نظرسنجي ها را از ديگرفعاليتهاي نيروي مقاومت دانست و گفت: 800 پرسشگر به وسيله 40 هزار پرسشنامه از 105 شهرستان در مدت 2 هفته نظرسنجي را درباره فعاليتهاي بسيج انجام داده اند كه نتايج آن نيز انتشار يافته است.

وي با تاكيد بر لزوم حمايت از ابتكارات و اختراعات بسيجيان گفت: يكي از بسيجيان موفق به ساخت باروت از نوعي خاك در كشور شده است كه اين مساله به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال شده و اختراع وي درحال بررسي است.



