احتمال توافق کشورهای در حال توسعه با توقف کمکهای فنی آژانس به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این طرح مبنی بر توقف پروژه های کمک فنی آژانس به ایران باید در نشست 5 تا 9 مارس ( 14 تا 18 اسفندماه) شورای حکام 35 عضوی آژانس تصویب شود.

بر پایه این گزارش، اما اعضای این شورا از دشمن ایران ( آمریکا) گرفته تا همپیمان نزدیک آن مثل کوبا در زمانی که مشاوران آژانس در جلسه توجیهی هفته جاری معیارهای خود را برای توقف برخی پروژه ها توضیح دادند؛ هیچ مخالفتی را با آن نشان ندادند.

"گریگوری شولتی" نماینده آمریکا در آژانس پس از این جلسه توجیهی گفت :"ما خوشحال هستیم که آژانس تصمیم گرفته تا کمک فنی خود را برای 22 پروژه قطع کند."

وی طی بیانیه ای افزود:"ما هنوز در حال بررسی این گزارش هستیم، اما تحلیل اولیه ما این است که دیدگاه آژانس نیازهای قطعنامه شورای امنیت را محقق می کند."

خبرگزاری فرانسه پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس سندی که به دست آورده است؛ آژانس به طور کلی یا محدود، 22 پروژه از مجموع 55 پروژه همکاری با ایران را به حال تعلیق درآورده است.

بر اساس این گزارش،درنشست شورای حکام که قرار است 5 مارس در وین برگزار شود، درباره طرحهایی که قرار است پیگیری یا تعلیق شود؛ تصمیم گیری خواهد شد

آژانس در کنار ارائه کمکهای فنی به 40 کشور عضو خود به ایران نیز کمک فنی ارائه می کند.