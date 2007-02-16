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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۱۸

هنیه :

شکستن محاصره ملت فلسطین اولویت دولت وحدت ملی است

شکستن محاصره ملت فلسطین اولویت دولت وحدت ملی است

اسماعیل هنیه تاکید کرد که شکستن محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین، اولویت کاری دولت وحدت ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر مستعفی فلسطین،" در خطبه نماز جمعه در شهر غزه ابراز امیدواری کرد که دولت وحدت ملی آتی فلسطین در طول سه هفته آینده تشکیل شود.

وی گفت : فعالیت برای شکستن محاصره ملت فلسطین و مقابله واحد و یکپارچه به این محاصره از اولویت های دولت وحدت ملی آتی فلسطین است.

نخست وزیر مستعفی فلسطین اشاره کرد که در تماس با شماری از رهبران و مسئولان جهان عرب و اسلام از آنها خواسته است تا از توافقنامه اخیر مکه مکرمه در برابر آمریکا و سایر طرف ها برای شکستن محاصره حمایت کنند و آنها به وی در این زمینه اطمینان داده اند.

وی افزود: ما نیازمند تصمیم گیری سیاسی شجاعانه برادران عرب برای شکستن محاصره هستیم و پیام ها و تماس های صورت گرفته از سوی کشورهای عربی، اروپایی و روسیه برای برداشتن محاصره دلگرم کننده بوده است.

هنیه بر ضرورت آزادی نمایندگان و وزیران بازداشت شده در زندان های رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت: هدف توافقنامه مکه مکرمه، توجه و اهتمام ملت فلسطین به قدس و مسجد الاقصی است که همچنان در معرض سیاست های اسرائیل در حفاری، تخریب، یهودی سازی و تغییر ماهیت عربی و اسلامی شهر قدس قرار دارد.

"اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین دیشب در جهت تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین استعفای خود را تقدیم "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین کرد و وی نیز با پذیرفتن آن، هنیه را مامور کرد تا دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

کد مطلب 448882

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