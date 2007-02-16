63 میلیارد تومان سهام عدالت در استان هرمزگان توزیع شده است

بهرام بهرامی در گفتگوبا خبرنگار مهر در استان هرمزگان گفت: در حال حاضر 158 هزار و489 نفر در 11 شرکت تعاونی در استان سهامدار عدالت هستند که کار واگذاری بخش باقیمانده نیز به زودی آغاز می شود.

وی اغلب دریافت کنندگان سهام عدالت را نیازمندان و قشر آسیب پذیر شهرستان‌های رودان، میناب، جاسک و حاجی آباد ذکر کرد و گفت: حدود 63 میلیارد تومان در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است.

بهرامی اختصاص سهام عدالت را گامی در جهت رفع محرومیت و کمک به قشر آسیب پذیر استان خواند و خاطرنشان کرد: بدون شک درمدت زمان کوتاهی سطح زندگی مردم مناطق محروم با اختصاص سهام عدالت به عنوان یکی از محورهای رفع محرومیت بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

وی اغلب دریافت کنندگان سهام عدالت را روستائیان آسیب دیده در اثر خشکسالی و عشایر کم درآمد استان ذکر کرد.