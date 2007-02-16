وینکو بگوویچ برنامه تیم امید را به کمیته المپیک ارائه کرد / قلعه نویی با تیم امید هم همکاری می کند

به گزارش خبرنگارمهر، درنشست مشترک مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال که بمنظور بررسی مسائل و مشکلات تیم امید و انجام هماهنگی های لازم برای حضورقدرتمند این تیم در رقابتهای مقدماتی المپیک برگزار شد ، وینکو بگوویچ سرمربی تیم امید برنامه زمان برپایی اردوهای آماده سازی داخلی و خارجی ، دیدارهای تدارکاتی و... را به مسئولان کمیته المپیک ارائه کرد و از مسئولان فدراسیون فوتبال خواست تا برنامه ریزی های لازم در خصوص برگزاری دیدارهای لیگ برتر در زمان مناسب برای در اختیار گرفتن بازیکنان تیم امید را انجام دهند.



در این دیدار که مهدی محمد نبی دبیرکل و سیدرضا افتخاری رئیس سازمان لیگ نیز حضور داشتند ، مقرر شد برنامه ریزی برگزاری دیدارهای لیگ برتر طی هفته های آینده با هماهنگی سرمربی تیم امید انجام شود تا خللی در برگزاری اردوهای آمادگی و حضور بازیکنان در این اردوها صورت نگیرد.



در این جلسه وینکو بگوویچ نسبت به عدم همکاری باشگاه ها با تیم امید و در اختیار قرارندادن بازیکنان از سوی تیم های لیگ برتر به دلیل حساسیت مسابقات دور برگشت ابراز نگرانی کرد که مسئولان فدراسیون فوتبال به وی اطمینان خاطر دادند که تمامی تیم های لیگ برتر تحت هر شرایطی در خدمت تیم ملی خواهند بود و از منافع باشگاهی به سود منافع ملی خواهند گذشت .



در حال حاضر به جز سه تیم استقلال اهواز ، پاس و فولاد خوزستان که سه بازیکن در تیم امید دارند سایر تیم ها حداکثر از دو بازیکن تیم امید برخوردارند و رئیس سازمان لیگ برتر تاکید کرد برنامه دیدارهای لیگ طبق برنامه برگزار خواهد شد و تنها تیم هایی که بیش از سه بازیکن در تیم امید دارند به تعویق خواهد افتاد.



در این نشست مشترک که امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز حضور داشت مقرر شد ، وی و گروه دستیاران و آنالیزورهای تیم ملی دانش فنی و تجربیات خود را در اختیار سرمربی تیم امید قرار دهند و قلعه نویی اعلام آمادگی کرد که از هیچگونه کمکی برای موفقیت تیم امید در صعود به المپیک کوتاهی نخواهد کرد .



درپایان این جلسه مقرر شد مشکلات مالی تیم امید توسط مسئولان کمیته المپیک مرتفع شود و فدراسیون فوتبال نیز برنامه ریزی های لازم را در خصوص برگزاری مسابقات لیگ برتر در زمان های مناسب که تداخلی با برنامه های تیم امید نداشته باشد ، انجام دهد.