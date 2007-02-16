روسیه نباید نگران سپر موشکی آمریکا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، " جان کرادوک" در یک کنفرانس مطبوعاتی در ورشو در پاسخ به این سوال که آیا روسیه حق دارد نگران باشد ، گفت:" کاملا خیر. این سپر موشکی امنیت را در برابرتهدیدهای رژیمهای یاغی فراهم می کند و مسلما این سپر به این منظور است."

واشنگتن در ماه ژانویه به طور رسمی از جمهوری چک خواست تا با استقرار سیستمهای ضد موشک آمریکا در خاک خود موافقت کند؛ آمریکا همچنین ازلهستان خواست با استقرار 10 سیستم رهگیر موشک در خاک خود موافقت کند.

این در حالی است که روسیه با این امر مخالفت کرده و می گوید که این سپر موشکی توازن قوا را در اروپا در دوران پس از جنگ سرد تغییر می دهد.

ژنرال "جیمز جونز" ماه گذشته پست خود را به عنوان فرمانده نظامی ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و رئیس فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا به ژنرال جان کرادوک واگذار کرد.